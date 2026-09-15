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Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка

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Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 1
Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 2
Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 3
Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 4
Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 5
Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 6
Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 7
Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 8
Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 9
Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Motohiko Hamase
Альбом (сингл)
Anecdote
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 1
  • Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 2
  • Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 3
  • Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 4
  • Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 5
  • Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 6
  • Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 7
  • Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 8
  • Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 9
  • Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251648413745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Motohiko Hamase
Альбом (сингл)
Anecdote
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Anecdote, Aborigine, Lung, Intermezzo, Symptom, Circlet, Reminiscence, Elan Vital, Pascal Variant, Intaglio, Duplicated Scene, Plateau
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Anecdote, Aborigine, Lung, Intermezzo, Symptom, Circlet, Reminiscence, Elan Vital, Pascal Variant, Intaglio, Duplicated Scene, Plateau



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251648413745]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Motohiko Hamase
Альбом (сингл)
Anecdote
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Anecdote, Aborigine, Lung, Intermezzo, Symptom, Circlet, Reminiscence, Elan Vital, Pascal Variant, Intaglio, Duplicated Scene, Plateau
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Anecdote, Aborigine, Lung, Intermezzo, Symptom, Circlet, Reminiscence, Elan Vital, Pascal Variant, Intaglio, Duplicated Scene, Plateau


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Motohiko Hamase - Anecdote (4251648413745) виниловая пластинка – стоимость товара 4030 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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