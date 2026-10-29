Описание товара Веб-камера Sven IC-915 (SV-021047)

В эпоху онлайн-конференций, путешествий, стриминга и фриланса мы все больше отдаем предпочтение общению онлайн, и нам как никогда важно, чтобы это общение было не только приятным, но и качественным. Компания SVEN идет в ногу со временем - инженеры финского бренда выпустили камеру, которая сочетает в себе лаконичный дизайн, качественную картинку и бюджетную стоимость. Веб-камера IC-915 с фокусным расстоянием 3 мм подключается по USB. За качество изображения в ней отвечает CMOS матрица с разрешением 1280 на 720 пикселей и частотой передачи изображения до 30 кадров в секунду. Высокое разрешение веб-камеры позволит вам расширить спектр возможностей с обычных конференций и общения с близкими до ведения стримов и виртуальных экскурсий. Камера оборудована надежной клипсой для установки на монитор, а длина кабеля для вашего удобства составляет целых 1.5 метра, общайтесь и работайте без границ. Угол обзора камеры составляет 60 градусов, а благодаря защитной шторке на объективе вы можете быть спокойны даже если забыли завершить трансляцию. Если на вашем компьютере нет микрофона, вы всегда можете воспользоваться встроенным в IC-915 – просто подключите его через аудиовход 3.5 мм. При таких характеристиках камера очень компактная, ее размер 80 ? 33 ? 82 мм, а вес всего 81 грамм. Ну и конечно дизайн, универсальный черный цвет, стильная округлая форма, минимализм в исполнении и никаких излишеств делают IC-915 украшением рабочего стола. Этот девайс точно вас не разочарует.