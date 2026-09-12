Top.Mail.Ru
Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 1
Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 2
Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 3
Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 4
Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 5
Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 6
Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 7
Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 8
Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ARE YOU EXPERIENCED
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 1
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 2
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 3
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 4
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 5
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 6
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 7
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 8
  • Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667230
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ARE YOU EXPERIENCED
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Purple Haze, Manic Depression, Hey Joe, Love Or Confusion, May This Be Love, I Don't Live Today, The Wind Cries Mary, Fire, 3rd Stone From The Sun, Foxey Lady, Are You Experienced?
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Purple Haze, Manic Depression, Hey Joe, Love Or Confusion, May This Be Love, I Don't Live Today, The Wind Cries Mary, Fire, 3rd Stone From The Sun, Foxey Lady, Are You Experienced?



Теги товара: Fusion

Отзывы о товаре Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469532285]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Jimi Hendrix
Альбом (сингл)
ARE YOU EXPERIENCED
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Purple Haze, Manic Depression, Hey Joe, Love Or Confusion, May This Be Love, I Don't Live Today, The Wind Cries Mary, Fire, 3rd Stone From The Sun, Foxey Lady, Are You Experienced?
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Purple Haze, Manic Depression, Hey Joe, Love Or Confusion, May This Be Love, I Don't Live Today, The Wind Cries Mary, Fire, 3rd Stone From The Sun, Foxey Lady, Are You Experienced?


Теги товара: Fusion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jimi Hendrix - Are You Experienced (US) (8718469532285) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...