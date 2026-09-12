Top.Mail.Ru
0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка - фото 1
0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Smile
Альбом (сингл)
Wall Of Eyes
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка - фото 1
  • 0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665641
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404139417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Smile
Альбом (сингл)
Wall Of Eyes
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wall Of Eyes, Teleharmonic, Read The Room, Under Our Pillows, Friend Of A Friend, I Quit, Bending Hectic, You Know Me!
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка

The Smile - британская группа, которую создали музыканты Radiohead: вокалист, клавишник Том Йорк, гитарист Джонни Гринвуд и барабанщик из группы Sons of Kemet Том Скиннер. The Smile играют альтернативную музыку, в которой рок сочетается с электроникой, пост-панк с прогрессив-роком и афробитом. Дебют The Smile состоялся в форме виртуальной трансляции во время музыкального фестиваля в Гластонбери в мае 2021 года. Спустя год они выступили перед публикой на трёх концертах, которые транслировались в прямом эфире, выпустили четыре сингла. В 2022 вышел дебютный альбом The Smile "A Light for Attracting Attention", и музыканты отправились в тур по Европе.

Отзывы о товаре 0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
XL Recordings
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
XL Recordings
Barcode
[0191404139417]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Smile
Альбом (сингл)
Wall Of Eyes
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Wall Of Eyes, Teleharmonic, Read The Room, Under Our Pillows, Friend Of A Friend, I Quit, Bending Hectic, You Know Me!
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Smile - британская группа, которую создали музыканты Radiohead: вокалист, клавишник Том Йорк, гитарист Джонни Гринвуд и барабанщик из группы Sons of Kemet Том Скиннер. The Smile играют альтернативную музыку, в которой рок сочетается с электроникой, пост-панк с прогрессив-роком и афробитом. Дебют The Smile состоялся в форме виртуальной трансляции во время музыкального фестиваля в Гластонбери в мае 2021 года. Спустя год они выступили перед публикой на трёх концертах, которые транслировались в прямом эфире, выпустили четыре сингла. В 2022 вышел дебютный альбом The Smile "A Light for Attracting Attention", и музыканты отправились в тур по Европе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...