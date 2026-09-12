0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0191404139417, Smile, The, Wall Of Eyes виниловая пластинка
The Smile - британская группа, которую создали музыканты Radiohead: вокалист, клавишник Том Йорк, гитарист Джонни Гринвуд и барабанщик из группы Sons of Kemet Том Скиннер. The Smile играют альтернативную музыку, в которой рок сочетается с электроникой, пост-панк с прогрессив-роком и афробитом. Дебют The Smile состоялся в форме виртуальной трансляции во время музыкального фестиваля в Гластонбери в мае 2021 года. Спустя год они выступили перед публикой на трёх концертах, которые транслировались в прямом эфире, выпустили четыре сингла. В 2022 вышел дебютный альбом The Smile "A Light for Attracting Attention", и музыканты отправились в тур по Европе.
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