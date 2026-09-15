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Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка

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Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 1
Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 2
Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 3
Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 4
Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 5
Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 6
Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 7
Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 8
Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Yazoo
Альбом (сингл)
You And Me Both
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 1
  • Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 2
  • Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 3
  • Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 4
  • Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 5
  • Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 6
  • Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 7
  • Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 8
  • Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665536
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538372311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Yazoo
Альбом (сингл)
You And Me Both
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nobody’s Diary, Happy People, And On
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody’s Diary, Happy People, And On

Отзывы о товаре Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mute
Barcode
[4050538372311]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Yazoo
Альбом (сингл)
You And Me Both
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Nobody’s Diary, Happy People, And On
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Nobody’s Diary, Happy People, And On
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Yazoo - You And Me Both (4050538372311) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4030 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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