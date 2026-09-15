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4050538372274, Yazoo, Upstairs At Eric's виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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4050538372274, Yazoo, Upstairs At Eric's виниловая пластинка

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4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 1
4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 2
4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 3
4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 4
4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 5
4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 6
4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 1
  • 4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 2
  • 4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 3
  • 4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 4
  • 4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 5
  • 4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 6
  • 4050538372274, Виниловая пластинка Yazoo, Upstairs At Eric&#039;s - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665535
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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4050538372274, Yazoo, Upstairs At Eric's виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4050538372274, Yazoo, Upstairs At Eric's виниловая пластинка

Элисон Мойет и Винс Кларк (Yazoo) спустя почти 40 лет после своего создания остаются одним из самых успешных британских поп-дуэтов. За свое недолгое существование группа выпустила два классических альбома Upstairs At Erics и You And Me Both. Такие хиты, как Only You, Dont Go, Situation и Nobodys Diary, до сих пор являются обязательными на каждой вечеринке 80-х и хитами радиостанций. Теперь, наконец, эти два альбома переиздаются в ремастированной оригинальной виниловой версии в виде 180-граммового пресса. Upstairs At Erics не был доступен на виниле с момента оригинального релиза!

Отзывы о товаре 4050538372274, Yazoo, Upstairs At Eric's виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mute
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Элисон Мойет и Винс Кларк (Yazoo) спустя почти 40 лет после своего создания остаются одним из самых успешных британских поп-дуэтов. За свое недолгое существование группа выпустила два классических альбома Upstairs At Erics и You And Me Both. Такие хиты, как Only You, Dont Go, Situation и Nobodys Diary, до сих пор являются обязательными на каждой вечеринке 80-х и хитами радиостанций. Теперь, наконец, эти два альбома переиздаются в ремастированной оригинальной виниловой версии в виде 180-граммового пресса. Upstairs At Erics не был доступен на виниле с момента оригинального релиза!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


4050538372274, Yazoo, Upstairs At Eric's виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4030 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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