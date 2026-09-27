Serge Gainsbourg - La Collection Harcourt (coloured) (3596973560162) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 530 руб.
В наличии
Код товара: 665063
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Serge Gainsbourg - La Collection Harcourt (coloured) (3596973560162) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Serge Gainsbourg / La Collection Harcourt (White, Limited) (1LP) – это погрузиться в мир музыкального гения и уникального стиля исполнения Сержа Генсбура. Ограниченное издание альбома La Collection Harcourt – это настоящая находка для коллекционеров и поклонников творчества Сержа Генсбура. Каждая песня является произведением искусства, передающим его уникальную музыкальную визию и неповторимую атмосферу. Купить виниловую пластинку Serge Gainsbourg / La Collection Harcourt (White, Limited) (1LP) – это возможность добавить в свою коллекцию этот особый альбом, выполненный в оригинальном белом цвете. Такое ограниченное издание придаст вашей коллекции изысканности и уникальности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Serge Gainsbourg / La Collection Harcourt (White, Limited) (1LP) – это погрузиться в мир музыкального гения и уникального стиля исполнения Сержа Генсбура. Ограниченное издание альбома La Collection Harcourt – это настоящая находка для коллекционеров и поклонников творчества Сержа Генсбура. Каждая песня является произведением искусства, передающим его уникальную музыкальную визию и неповторимую атмосферу. Купить виниловую пластинку Serge Gainsbourg / La Collection Harcourt (White, Limited) (1LP) – это возможность добавить в свою коллекцию этот особый альбом, выполненный в оригинальном белом цвете. Такое ограниченное издание придаст вашей коллекции изысканности и уникальности.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Serge Gainsbourg - La Collection Harcourt (coloured) (3596973560162) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1530 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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