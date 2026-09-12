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Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS)

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Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS) - фото 1
Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS) - фото 2
Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS) - фото 3
Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS) - фото 1
  • Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS) - фото 2
  • Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS) - фото 3
  • Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661355
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х9
Вес, кг.
1

Описание товара Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS)

Блок питания DEEPCOOL PN850M [R-PN850M-FC0B-EU] соответствует форм-фактору ATX и имеет размеры 140x150x86 мм. Модель совместима почти с любыми полноразмерными корпусами и ориентирована на работу в составе мощных универсальных домашних и офисных компьютеров. Номинальная мощность устройства составляет 850 Вт. Показатель достаточен для бесперебойного функционирования производительного процессора, игрового видеоадаптера, многочисленных накопителей и других компонентов. Блок питания DEEPCOOL PN850M [R-PN850M-FC0B-EU] поддерживает основные технологии защиты – NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Модель имеет полностью модульную конструкцию. Вы сможете использовать только необходимые кабели. Благодаря этому улучшается организация внутреннего пространства ПК и повышается качество вентиляции. Удобство сборки системы гарантируют 70-сантиметровый кабель питания процессора и 55-сантиметровый основной кабель. Блок питания энергоэффективен: ему присвоен сертификат 80 PLUS Gold. Устройство охлаждается 120-миллиметровым вентилятором. Особенность комплектации модели – наличие кабельных стяжек.



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания ExeGate 400W (EX292190RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания DEEPCOOL PN850M [R-PN850M-FC0B-EU] соответствует форм-фактору ATX и имеет размеры 140x150x86 мм. Модель совместима почти с любыми полноразмерными корпусами и ориентирована на работу в составе мощных универсальных домашних и офисных компьютеров. Номинальная мощность устройства составляет 850 Вт. Показатель достаточен для бесперебойного функционирования производительного процессора, игрового видеоадаптера, многочисленных накопителей и других компонентов. Блок питания DEEPCOOL PN850M [R-PN850M-FC0B-EU] поддерживает основные технологии защиты – NLO, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP и UVP. Модель имеет полностью модульную конструкцию. Вы сможете использовать только необходимые кабели. Благодаря этому улучшается организация внутреннего пространства ПК и повышается качество вентиляции. Удобство сборки системы гарантируют 70-сантиметровый кабель питания процессора и 55-сантиметровый основной кабель. Блок питания энергоэффективен: ему присвоен сертификат 80 PLUS Gold. Устройство охлаждается 120-миллиметровым вентилятором. Особенность комплектации модели – наличие кабельных стяжек.


Теги товара: Немодульный
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Отзывы


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