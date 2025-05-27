Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%6 870 руб. 12 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659841
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х7
Вес, г.
826
Описание товара Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433
- Новый аккумулятор 5.0 Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4х40 мм с RCD1802
- До 276 поперечных резов сосновой доски 50х150 мм с R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
- Новый аккумулятор 5.0 Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4х40 мм с RCD1802
- До 276 поперечных резов сосновой доски 50х150 мм с R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Отличные батареи держат хорошо занимаюсь монтажом НВФ, знаю о чем говорю! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой. На инструмент сел как родной. Ёмкость чуть больше 3,5 Ач
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший аккумулятор , держит очень хорошо . Брал на гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор к сабельной пиле подошёл, родным зарядным устройством опознается и заряжается , рабочий. Про ёмкость ничего сказать не могу, но довольно тяжёлый. Будем надеятся, что прослужит подольше.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая батарея. Посмотрим как поведет себя в деле.
Достоинства:
Комментарий:
все здорово. пока не могу пожаловаться
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный. новый. не лагает
Достоинства:
Комментарий:
качеством рнаботы доволен. все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
пришел заряженный на 70%. В гнездо садится хорошо, надежно фиксируется. По частоте оборотов схоже с работой на родном акуме. Заряжаю родной зарядкой. Индикатор работает коректно
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратно упакован, внешне хорошего качества. По весу прям чувствуется, что мощный. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Встал как родной, держится крепко. Крутит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор. Совсем не пожалел, что взял. Заказал второй на смену.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая, в разъеме сидит плотно. Не люфтит. Заряд держит хорошо, правда пользовался пока мало
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккум. Использую с гайковертом около полу года. Гайчик с ним крутит заметно резвее. Как это сказывается на сам гайковерт-сказать не могу. Зарядку держит хорошо, индикатор заряда работает. По ощущениям работает примерно в два раза дольше, чем на родном 2.0 а/ч.
Достоинства:
Комментарий:
Акум подходит все работает по амперам примерно 3.5 из 5 по ощущениям сравнивал с оригой 4 а
Достоинства:
Комментарий:
Покупался для триммера Ryobi, проработал до разряда 45 минут, мощность стала лучше чем на 2ah, как будто от сети подключен триммер, под конец заряда уже слабовато тянул.
Достоинства:
Комментарий:
Работает в газонокосилке ровно так же, как и оригинальный риоби Щаряжается в родном устройстве
Достоинства:
Комментарий:
Советую за такую цену отлично,на 5 Ah не тянет ,а вот на 4 точно от арега отлечаеться на час работы ,врбщем цена качество ,берите не пожелеете
Достоинства:
Комментарий:
По весу от оригинала отличается мало посмотрим в работе газонокасилки
Достоинства:
Комментарий:
Работает, посмотрим на сколько хватит. Достаточно долго держит заряд.
Достоинства:
Комментарий:
Полировал 3,5 часа, после полного заряда. Хватило на всю машину и еще 1- но деление осталось! Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Общий ампераж не замерял, но заряд держит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее и быстро доставили
Достоинства:
Комментарий:
Не оргинал, поменять на двух машинах колеса хватило с лихвой, тянет ударный гайковерт Посмотрим, сколько проживет
Достоинства:
Комментарий:
работают. реальную ёмкость не проверял
Достоинства:
Комментарий:
Твердая четвёрка, дисковая пила работает, дальше будет видно.
Достоинства:
Комментарий:
Для Ryobi подашел , все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, вставил, болгарка заработала...
Достоинства:
Комментарий:
С инструментом крепления фиксируют хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня тестировал аккумулятор, показал себя с положительной стороны, ничем не уступает оригинальному Риоби
Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433
Достоинства:
Комментарий:
Отличные батареи держат хорошо занимаюсь монтажом НВФ, знаю о чем говорю! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой. На инструмент сел как родной. Ёмкость чуть больше 3,5 Ач
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший аккумулятор , держит очень хорошо . Брал на гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор к сабельной пиле подошёл, родным зарядным устройством опознается и заряжается , рабочий. Про ёмкость ничего сказать не могу, но довольно тяжёлый. Будем надеятся, что прослужит подольше.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая батарея. Посмотрим как поведет себя в деле.
Достоинства:
Комментарий:
все здорово. пока не могу пожаловаться
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный. новый. не лагает
Достоинства:
Комментарий:
качеством рнаботы доволен. все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
пришел заряженный на 70%. В гнездо садится хорошо, надежно фиксируется. По частоте оборотов схоже с работой на родном акуме. Заряжаю родной зарядкой. Индикатор работает коректно
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратно упакован, внешне хорошего качества. По весу прям чувствуется, что мощный. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Встал как родной, держится крепко. Крутит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор. Совсем не пожалел, что взял. Заказал второй на смену.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая, в разъеме сидит плотно. Не люфтит. Заряд держит хорошо, правда пользовался пока мало
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккум. Использую с гайковертом около полу года. Гайчик с ним крутит заметно резвее. Как это сказывается на сам гайковерт-сказать не могу. Зарядку держит хорошо, индикатор заряда работает. По ощущениям работает примерно в два раза дольше, чем на родном 2.0 а/ч.
Достоинства:
Комментарий:
Акум подходит все работает по амперам примерно 3.5 из 5 по ощущениям сравнивал с оригой 4 а
Достоинства:
Комментарий:
Покупался для триммера Ryobi, проработал до разряда 45 минут, мощность стала лучше чем на 2ah, как будто от сети подключен триммер, под конец заряда уже слабовато тянул.
Достоинства:
Комментарий:
Работает в газонокосилке ровно так же, как и оригинальный риоби Щаряжается в родном устройстве
Достоинства:
Комментарий:
Советую за такую цену отлично,на 5 Ah не тянет ,а вот на 4 точно от арега отлечаеться на час работы ,врбщем цена качество ,берите не пожелеете
Достоинства:
Комментарий:
По весу от оригинала отличается мало посмотрим в работе газонокасилки
Достоинства:
Комментарий:
Работает, посмотрим на сколько хватит. Достаточно долго держит заряд.
Достоинства:
Комментарий:
Полировал 3,5 часа, после полного заряда. Хватило на всю машину и еще 1- но деление осталось! Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Общий ампераж не замерял, но заряд держит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее и быстро доставили
Достоинства:
Комментарий:
Не оргинал, поменять на двух машинах колеса хватило с лихвой, тянет ударный гайковерт Посмотрим, сколько проживет
Достоинства:
Комментарий:
работают. реальную ёмкость не проверял
Достоинства:
Комментарий:
Твердая четвёрка, дисковая пила работает, дальше будет видно.
Достоинства:
Комментарий:
Для Ryobi подашел , все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, вставил, болгарка заработала...
Достоинства:
Комментарий:
С инструментом крепления фиксируют хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня тестировал аккумулятор, показал себя с положительной стороны, ничем не уступает оригинальному Риоби