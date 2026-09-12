Дрель-шуруповерт бесщеточная RDD18C-220S 5133004980 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659812
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, двухсторонняя бита, аккумулятор - 2 шт., зарядное устройство, сумка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
54
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Макс. диаметр сверления бетона
13
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
17.8
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х18
Вес, кг.
2.3
Описание товара Дрель-шуруповерт бесщеточная RDD18C-220S 5133004980 Ryobi One+
Дрель-шуруповерт бесщеточная Ryobi ONE+ RDD18C-220S 5133004980 идеальна для сверления дерева или металла, а так же для закручивания шурупов. Оптимизированный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы.Быстрозажимной патрон с трещеткой обладает высокой удерживающей способностью.2 диапазона регулировки скорости подходят для эксплуатации с различными материалами.LED подсветка рабочей области повышает точность работы.
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Теги товара: Двухскоростные
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
нет
Комплектация
дрель, двухсторонняя бита, аккумулятор - 2 шт., зарядное устройство, сумка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
1
Макс. диаметр патрона
13 мм
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
54
Макс. диаметр сверления дерева
38
Макс. диаметр сверления металла
13
Развернуть
Макс. диаметр сверления бетона
13
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
17.8
Высота, см
21
Страна производитель
Китай
Дрель-шуруповерт бесщеточная Ryobi ONE+ RDD18C-220S 5133004980 идеальна для сверления дерева или металла, а так же для закручивания шурупов. Оптимизированный бесщеточный двигатель обеспечивает высокую мощность, а следящая электроника увеличивает продолжительность работы.Быстрозажимной патрон с трещеткой обладает высокой удерживающей способностью.2 диапазона регулировки скорости подходят для эксплуатации с различными материалами.LED подсветка рабочей области повышает точность работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Дрель-шуруповерт бесщеточная RDD18C-220S 5133004980 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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