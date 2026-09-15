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Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) - фото 1
Виниловая пластинка Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) - фото 2
Виниловая пластинка Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) - фото 3
Виниловая пластинка Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) - фото 1
  • Виниловая пластинка Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) - фото 2
  • Виниловая пластинка Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) - фото 3
  • Виниловая пластинка Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658918
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) виниловая пластинка

Яша Хейфец, которого называют одним из лучших, если не лучшим скрипачом этого столетия, представлен здесь в непревзойденной записи популярного концерта Чайковского. Дирижер Фриц Райнер и Чикагский симфонический оркестр находятся в прекрасной форме, создавая идеальный звуковой контекст для блестящей игры маэстро Хейфеца. Для записи LP и SACD использовались оригинальные трехдорожечные ленты.

Отзывы о товаре Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Яша Хейфец, которого называют одним из лучших, если не лучшим скрипачом этого столетия, представлен здесь в непревзойденной записи популярного концерта Чайковского. Дирижер Фриц Райнер и Чикагский симфонический оркестр находятся в прекрасной форме, создавая идеальный звуковой контекст для блестящей игры маэстро Хейфеца. Для записи LP и SACD использовались оригинальные трехдорожечные ленты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Heifetz, Jascha, Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (0753088212918) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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