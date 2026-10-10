Наушники SONY INZONE H5 черный
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Характеристики
Описание товара Наушники SONY INZONE H5 черный
В играх, которые выигрываются и проигрываются за считанные секунды, часто выигрывает тот, кто реагирует первым. INZONE H5 поддерживает пространственный звук 360 для игр, который следует по стопам вашего противника и дает вам непревзойденную карту состояния сознания. Способ проникновения звука в слуховой проход и его отражение в нем зависят от уникальной формы ваших ушей. Используя 360 Spatial Sound personalis в приложении, вы можете получить звук, в соответствии с формой вашего уха и специально для аудиовыхода INZONE H5, для еще большей точности восприятия. 40-миллиметровые динамики гарантируют, что каждый полностью аутентичен. Высокочастотные звуки воспроизводятся еще лучше, в то время как каналы корпуса оптимизируют низкочастотный звук для усиления низкочастотного звучания, обеспечивая по-настоящему захватывающий игровой опыт
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Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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