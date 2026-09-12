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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102)

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Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 1
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 2
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 3
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 4
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 5
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 6
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 7
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 8
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 9
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 10
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 11
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 12
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 13
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 14
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 15
Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 1
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 2
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 3
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 4
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 5
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 6
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 7
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 8
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 9
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 10
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 11
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 12
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 13
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 14
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 15
  • Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656682
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Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Размеры в упаковке, см
12х7х4
Вес, г.
90

Описание товара Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102)

Это зарядное устройство может заряжать аккумулятор вашего смартфона быстрее, чем большинство других зарядных устройств, что делает его пригодным для использования в качестве компаньона в путешествии. Поставляется с минималистским размером, поэтому его легко хранить. Он имеет 3 порта, которые позволяют одновременно питать электронные устройства.

Отзывы о товаре Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102)




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Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Сетевое зарядное устройство
Описание
Это зарядное устройство может заряжать аккумулятор вашего смартфона быстрее, чем большинство других зарядных устройств, что делает его пригодным для использования в качестве компаньона в путешествии. Поставляется с минималистским размером, поэтому его легко хранить. Он имеет 3 порта, которые позволяют одновременно питать электронные устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевое зарядное устройство Baseus Compact 17W CCCP17UC White (CCXJ020102) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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