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Кабель UGREEN US129-30125 Black (30125) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель UGREEN US129-30125 Black (30125)

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Кабель UGREEN US129-30125 Black (30125) - фото 1
Кабель UGREEN US129-30125 Black (30125) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель UGREEN US129-30125 Black (30125) - фото 1
  • Кабель UGREEN US129-30125 Black (30125) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656439
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х2
Вес, г.
60

Описание товара Кабель UGREEN US129-30125 Black (30125)

Кабели, шлейфы и переходники UGREEN представляют собой высококачественные кабели для подключения различных устройств. Длина кабеля составляет 0,5 м. Они обеспечивают надежное подключение и предоставляют превосходное качество изображения и звука. Они идеально подходят для подключения к портативным устройствам, таким как ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие устройства. Кабель UGREEN US129-30126 USB-A 3.0 (M) to USB-A 3.0 (F), 0,5m, скорость до 5 Гбит/с, Black

Отзывы о товаре Кабель UGREEN US129-30125 Black (30125)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабели, шлейфы и переходники UGREEN представляют собой высококачественные кабели для подключения различных устройств. Длина кабеля составляет 0,5 м. Они обеспечивают надежное подключение и предоставляют превосходное качество изображения и звука. Они идеально подходят для подключения к портативным устройствам, таким как ноутбуки, смартфоны, планшеты и другие устройства. Кабель UGREEN US129-30126 USB-A 3.0 (M) to USB-A 3.0 (F), 0,5m, скорость до 5 Гбит/с, Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель UGREEN US129-30125 Black (30125) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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