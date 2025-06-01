Пылесос PHILIPS FC9728/01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656380
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х35х34
Вес, кг.
6.2
Описание товара Пылесос PHILIPS FC9728/01
Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке.
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Безмешковый пылесос Philips 7000 Series обеспечивает самую высокую мощность всасывания среди наших моделей. Максимально простая и эффективная уборка с технологией PowerCyclone 8 и насадкой TriActive, которая одновременно выполняет 3 особых действия по очистке.
Достоинства:
Комментарий:
брал по отзывам и не пожалел. Классный пылесос.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос купили по рекомендации. Очень довольны покупкой. По полу пылесос едет плавно, щетка всасывает с трех сторон, шнура хватает на всю квартиру (2-х комнатную), встраиваемая щетка с ворсом на трубе- очень удобно и всегда под рукой. Качество пластика хорошее, плотное, не воняет. Очень мощный, ламинат пылесосим на 3 режиме, к ковру присасывается мощно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, адекватная цена, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Лучший пылесос, таких мощных ещё не встречала.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос!Проверили, работает исправно,надеюсь прослужит долго.рада, Рада,что выбор сделала, в пользу данной модели и фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос. единственное большой, но и такую мощь не спрячешь в спичечный коробок. рекомендую... продавца благодарю за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
сам пылесос хороший тяжеловат конечно, но не критично. немного заедает кнопка вкл/выкл, может мне так не повезло
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, очень мощный, эргономичный и удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный мощный пылесос. Покупала маме в подарок. Говорит, приходится ковер придерживать, так как пылесос засасывает на отлично все.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все, что пишут о мощности присасывания соседей снизу к потолку - исключительная правда. Если без шуток, то лаконичность использования, качество материала, ценник и конечно же мощность пылесоса ставят его на первое место в своем ценовом диапазоне. На деле проверен был не однократно, в течении месяца, все вышеописанное подтвердил на практике. Отличная вещь!
Достоинства:
Комментарий:
У меня нет слов! Это что-то из области фантастики!!! Он идеален во всём! Во-первых, упакован и доставлен в лучшем виде. Во-вторых, в работе, товарищи, это КОСМОС! это мощь, сила, красота. Называется, продумано всё до мелочей! Хотелось бы, турбо щетку ещё. И тогда, этому пылесосу не было бы равных!
Достоинства:
Комментарий:
Очень мощный пылесос, конечно шумит, но не сильно
Достоинства:
Комментарий:
хороший мощный ковёр после уборки как новый. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, практичный, удобный, регулировка скорости, товаром довольны, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
все работает,от пола не оторвешь
Достоинства:
Комментарий:
Просто сколько я мечтала о таком пылесосе!!! Бомба просто , я всего лишь слегка прошлась по ковру! Доставка огненно быстрая , за это отдельное спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос зверь! Минус - отсутствие возможности регулировки мощности
Достоинства:
Комментарий:
товар полностью соответствует описанию.в квартире есть животные,с шерстью справляется на отлично
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! Присасывается даже к ламинату намертво, ковер уже на маленьком участке при проведении тест-драйва стал как новый, шерсть от длинношерстного кота собирает без всякой турбо-щетки, ручка выдвигается под мой рост комфортно, хранение насадок в корпусе - супер решение. Сборка хорошая, не хлипкий, приятно тяжёлый. Уборка теперь в радость, чего не было со старым пялесосом. Я счастливый человек
Достоинства:
Комментарий:
Очень мощный, , пылесосила на 1-2 режиме мощности ( можно было менее мощный купить) , но , в сравнении с моим стареньким Электролюкс ом ( проработал около 25 лет), уборка более тщательная, квартира сияет.Прибыл в полной комплектации, новенький, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный. Был LG неплохой,но Philips превзошел мои ожидания. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
На вид надёжный. Мощный. Надеюсь послужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, сосет от пола не оторвать, но пластиковые конструкции ( ручька ) очень хлипкие
Достоинства:
Комментарий:
Отличный за свои деньги.Philips обычно не подводит. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
огонь мощность соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный пылесос, стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Просто зверь. Ковры как новые. Не думал что столько дома пыли)
Достоинства:
Комментарий:
+ Очень мощный + Удобный контейнер для пыли + Насадки в комплекте (см. на фото) - Большие габариты - Тяжелый - Щелевая насадка короткая ни в какую щель ей не залезешь Пылесос безумно мощный, как по мне отлично подходит для ковровых покрытий Для ламината и плитки мощность избыточная, можно смотреть варианты дешевле / проще на 1600/1800 вт и не переплачивать!
Пылесос PHILIPS FC9728/01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос PHILIPS FC9728/01
Достоинства:
Комментарий:
брал по отзывам и не пожалел. Классный пылесос.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос купили по рекомендации. Очень довольны покупкой. По полу пылесос едет плавно, щетка всасывает с трех сторон, шнура хватает на всю квартиру (2-х комнатную), встраиваемая щетка с ворсом на трубе- очень удобно и всегда под рукой. Качество пластика хорошее, плотное, не воняет. Очень мощный, ламинат пылесосим на 3 режиме, к ковру присасывается мощно.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, адекватная цена, быстрая доставка
Достоинства:
Комментарий:
Лучший пылесос, таких мощных ещё не встречала.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший пылесос!Проверили, работает исправно,надеюсь прослужит долго.рада, Рада,что выбор сделала, в пользу данной модели и фирмы.
Достоинства:
Комментарий:
хороший пылесос. единственное большой, но и такую мощь не спрячешь в спичечный коробок. рекомендую... продавца благодарю за быструю доставку.
Достоинства:
Комментарий:
сам пылесос хороший тяжеловат конечно, но не критично. немного заедает кнопка вкл/выкл, может мне так не повезло
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, очень мощный, эргономичный и удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный мощный пылесос. Покупала маме в подарок. Говорит, приходится ковер придерживать, так как пылесос засасывает на отлично все.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос! рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все, что пишут о мощности присасывания соседей снизу к потолку - исключительная правда. Если без шуток, то лаконичность использования, качество материала, ценник и конечно же мощность пылесоса ставят его на первое место в своем ценовом диапазоне. На деле проверен был не однократно, в течении месяца, все вышеописанное подтвердил на практике. Отличная вещь!
Достоинства:
Комментарий:
У меня нет слов! Это что-то из области фантастики!!! Он идеален во всём! Во-первых, упакован и доставлен в лучшем виде. Во-вторых, в работе, товарищи, это КОСМОС! это мощь, сила, красота. Называется, продумано всё до мелочей! Хотелось бы, турбо щетку ещё. И тогда, этому пылесосу не было бы равных!
Достоинства:
Комментарий:
Очень мощный пылесос, конечно шумит, но не сильно
Достоинства:
Комментарий:
хороший мощный ковёр после уборки как новый. рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Мощный, практичный, удобный, регулировка скорости, товаром довольны, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
все работает,от пола не оторвешь
Достоинства:
Комментарий:
Просто сколько я мечтала о таком пылесосе!!! Бомба просто , я всего лишь слегка прошлась по ковру! Доставка огненно быстрая , за это отдельное спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, покупкой довольны.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос зверь! Минус - отсутствие возможности регулировки мощности
Достоинства:
Комментарий:
товар полностью соответствует описанию.в квартире есть животные,с шерстью справляется на отлично
Достоинства:
Комментарий:
Огонь! Присасывается даже к ламинату намертво, ковер уже на маленьком участке при проведении тест-драйва стал как новый, шерсть от длинношерстного кота собирает без всякой турбо-щетки, ручка выдвигается под мой рост комфортно, хранение насадок в корпусе - супер решение. Сборка хорошая, не хлипкий, приятно тяжёлый. Уборка теперь в радость, чего не было со старым пялесосом. Я счастливый человек
Достоинства:
Комментарий:
Очень мощный, , пылесосила на 1-2 режиме мощности ( можно было менее мощный купить) , но , в сравнении с моим стареньким Электролюкс ом ( проработал около 25 лет), уборка более тщательная, квартира сияет.Прибыл в полной комплектации, новенький, спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Пылесос отличный. Был LG неплохой,но Philips превзошел мои ожидания. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный пылесос, покупкой довольна
Достоинства:
Комментарий:
На вид надёжный. Мощный. Надеюсь послужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
отличный пылесос, сосет от пола не оторвать, но пластиковые конструкции ( ручька ) очень хлипкие
Достоинства:
Комментарий:
Отличный за свои деньги.Philips обычно не подводит. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
огонь мощность соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный пылесос, стоит своих денег.
Достоинства:
Комментарий:
Просто зверь. Ковры как новые. Не думал что столько дома пыли)
Достоинства:
Комментарий:
+ Очень мощный + Удобный контейнер для пыли + Насадки в комплекте (см. на фото) - Большие габариты - Тяжелый - Щелевая насадка короткая ни в какую щель ей не залезешь Пылесос безумно мощный, как по мне отлично подходит для ковровых покрытий Для ламината и плитки мощность избыточная, можно смотреть варианты дешевле / проще на 1600/1800 вт и не переплачивать!