Top.Mail.Ru
Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото 1
Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото 2
Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото 3
Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото 4
Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото 1
  • Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото 2
  • Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото 3
  • Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото 4
  • Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656316
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х3
Вес, г.
110

Описание товара Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001)

Кабель Baseus Explorer Series Fast Charging 20W поддерживает технологию Power Delivery. Благодаря этому, он подходит для быстрой зарядки смартфонов и планшетов бренда Apple. Максимальная возможная мощность составляет 20 Вт. Помимо зарядки, провод подходит для передачи данных со скоростью 480 Мбит/с. Сможете быстро перекинуть фотографии, видео или другие файлы с телефона на ноутбук и наоборот. В комплекте предусмотрен ремешок на липучке для компактного хранения.

Отзывы о товаре Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Baseus
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель Baseus Explorer Series Fast Charging 20W поддерживает технологию Power Delivery. Благодаря этому, он подходит для быстрой зарядки смартфонов и планшетов бренда Apple. Максимальная возможная мощность составляет 20 Вт. Помимо зарядки, провод подходит для передачи данных со скоростью 480 Мбит/с. Сможете быстро перекинуть фотографии, видео или другие файлы с телефона на ноутбук и наоборот. В комплекте предусмотрен ремешок на липучке для компактного хранения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Baseus Explorer 1m Black (CATS000001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...