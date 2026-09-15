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Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259

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Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 1
Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 2
Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 3
Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 4
Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 5
Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 1
  • Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 2
  • Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 3
  • Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 4
  • Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 5
  • Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 660365
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
80

Описание товара Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259

Переходник Ugreen MM108 обеспечит простое и удобное подключение между различными устройствами — например, между компьютером и проектором или монитором. С одной стороны изделия расположен разъем DVI-D, а с другой — классический VGA. Максимальное разрешение передаваемого изображения, в том числе, и 3D, может достигать 1920x1200 пикселей при частоте до 60 Гц.

Отзывы о товаре Адаптер UGREEN DVI-D to VGA Active Converter Flat Cable MM108 (Black) 40259




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник Ugreen MM108 обеспечит простое и удобное подключение между различными устройствами — например, между компьютером и проектором или монитором. С одной стороны изделия расположен разъем DVI-D, а с другой — классический VGA. Максимальное разрешение передаваемого изображения, в том числе, и 3D, может достигать 1920x1200 пикселей при частоте до 60 Гц.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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