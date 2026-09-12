Бензиновый триммер GGT-2500ТA Huter
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Характеристики
Описание товара Бензиновый триммер GGT-2500ТA Huter
Бензотриммер HUTER GGT-15004Т – садовая техника для покоса травы, разросшихся кустарников и дикой поросли на участке. Бензиновый триммер идеально подходит для регулярной уборки на небольшой территории в саду или перед домом. HUTER GGT-15004Т - это единственная модель с четырехтактным бензиновым двигателем. Инструмент полностью автономен от сети – для работы требуется только бензин. Полупрозрачный топливный бак позволяет легко контролировать расход топлива. Бензотриммер прост в управлении и не требует специализированных навыков от человека. Все органы управления вынесены на рукоятку. Ранцевый ремень и стандартная система защиты от вибрации делают работу с инструментом комфортнее. Безопасность обеспечивают защитный кожух и очки. В комплекте к бензотриммеру идут: катушка «Easy Load» с безразборной заправкой лески, диск 40ТР с твердосплавными победитовыми напайками, ранцевый ремень, защитные очки. Бензиновый триммер HUTER GGT-1500TX имеет схожие характеристики и комплектацию, но работает от двухтактного двигателя. Рекомендуем приобрести дополнительную леску для триммеров. Преимущества Huter GGT-15004Т 70/2/50 Бензиновый двигатель - работа без зависимости от источника энергии, Ранцевый ремень для удобства при длительной работе, Катушка «Easy Load» с быстрой, безразборной заправкой лески, Система гашения вибрации - повышения работоспособности оператора, Кошение как молодой травы, так и густой поросли - универсальность.
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Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Makita, Champion, Patriot, бензиновый, электрический, STEHER, мотокоса, Зубр, Антивибрационная система, Тип триммера, Более 6 кг
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