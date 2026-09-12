Бутербродница Kitfort КТ-3626
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655940
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сэндвичницы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х11
Вес, кг.
1.53
Описание товара Бутербродница Kitfort КТ-3626
Бутербродница КТ-3626 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, жарки сосисок и овощей. Разнообразие блюд обеспечено! Устройство имеет компактные размеры и не займёт много места на вашей кухне. Конструкция бутербродницы предусматривает приготовление продуктов с закрытой крышкой. При таком приготовлении блюд продукты находятся между двух нагреваемых панелей и готовятся с двух сторон.
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Бутербродница КТ-3626 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, жарки сосисок и овощей. Разнообразие блюд обеспечено! Устройство имеет компактные размеры и не займёт много места на вашей кухне. Конструкция бутербродницы предусматривает приготовление продуктов с закрытой крышкой. При таком приготовлении блюд продукты находятся между двух нагреваемых панелей и готовятся с двух сторон.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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