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Бутербродница Kitfort КТ-3639 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бутербродница Kitfort КТ-3639

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Бутербродница Kitfort КТ-3639 - фото 1
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Бутербродница Kitfort КТ-3639 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сэндвичницы
Материал корпуса
комбинированный
Мощность
750 Вт
Количество отделений в пластине для вафель
двусторонний нагрев
Терморегулятор
1 режим
Управление
механический
  • Бутербродница Kitfort КТ-3639 - фото 1
  • Бутербродница Kitfort КТ-3639 - фото 2
  • Бутербродница Kitfort КТ-3639 - фото 3
  • Бутербродница Kitfort КТ-3639 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655939
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Сэндвичницы
Основной цвет
бордовый
Прочее
визуальный
Страна производства
Китай
Материал корпуса
комбинированный
Мощность
750 Вт
Количество отделений в пластине для вафель
двусторонний нагрев
Терморегулятор
1 режим
Управление
механический
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
антипригарное покрытие
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х25х11
Вес, кг.
1.4

Описание товара Бутербродница Kitfort КТ-3639

Бутербродница КТ-3639 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, жарки сосисок и овощей. Разнообразие блюд теперь обеспечено! Устройство имеет компактные размеры и не займёт много места на вашей кухне. Конструкция бутербродницы предусматривает приготовление блюд с закрытой крышкой

Отзывы о товаре Бутербродница Kitfort КТ-3639




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Сэндвичницы
Основной цвет
бордовый
Прочее
визуальный
Страна производства
Китай
Материал корпуса
комбинированный
Мощность
750 Вт
Количество отделений в пластине для вафель
двусторонний нагрев
Терморегулятор
1 режим
Управление
механический
Длина сетевого шнура
0.6
Функции и особенности
антипригарное покрытие
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Бутербродница КТ-3639 предназначена для приготовления бутербродов, панини, сэндвичей, тостов, жарки сосисок и овощей. Разнообразие блюд теперь обеспечено! Устройство имеет компактные размеры и не займёт много места на вашей кухне. Конструкция бутербродницы предусматривает приготовление блюд с закрытой крышкой
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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