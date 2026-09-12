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Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&Red купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&Red

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Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&amp;Red - фото 1
Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&amp;Red - фото 2
Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&amp;Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&amp;Red - фото 1
  • Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&amp;Red - фото 2
  • Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&amp;Red - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 654826
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Характеристики

Бренд
Hoco
Тип товара
Кабель
Вес, г.
100

Описание товара Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&Red

Кабель USB - Lightning, 1м, HOCO X26 Black/Red (HC-80190) Цвет красный, чёрный Тип кабель Длина 1 м Дополнительная информация пропускает ток до 2A Интерфейсы USB-Lightning Код производителя HC-80190 Производитель HOCO Разъём 1 USB A(M) Разъём 2 Lightning(M) Тканевая оплётка да manufacturerCountry КИТАЙ pictureID 516346 Версия Неприменимо Вес брутто 20 г гарантия 1 год Длина кабеля (м) 1 Дополнительно номинальный ток:2 А. масса(кг) 0.1 Модель HC-80190 X26 Назначение Для соединения периферийных устройств описание Кабель X26 от компании HOCO Разъём с другой стороны Lightning(male) Разъём с одной стороны USB-A(male) Тип оборудования Кабели и переходники USB

Отзывы о товаре Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&Red




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Характеристики
Бренд
Hoco
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель USB - Lightning, 1м, HOCO X26 Black/Red (HC-80190) Цвет красный, чёрный Тип кабель Длина 1 м Дополнительная информация пропускает ток до 2A Интерфейсы USB-Lightning Код производителя HC-80190 Производитель HOCO Разъём 1 USB A(M) Разъём 2 Lightning(M) Тканевая оплётка да manufacturerCountry КИТАЙ pictureID 516346 Версия Неприменимо Вес брутто 20 г гарантия 1 год Длина кабеля (м) 1 Дополнительно номинальный ток:2 А. масса(кг) 0.1 Модель HC-80190 X26 Назначение Для соединения периферийных устройств описание Кабель X26 от компании HOCO Разъём с другой стороны Lightning(male) Разъём с одной стороны USB-A(male) Тип оборудования Кабели и переходники USB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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