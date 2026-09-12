Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&Red
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель HOCO HC-80190 X26 Black&Red
Кабель USB - Lightning, 1м, HOCO X26 Black/Red (HC-80190) Цвет красный, чёрный Тип кабель Длина 1 м Дополнительная информация пропускает ток до 2A Интерфейсы USB-Lightning Код производителя HC-80190 Производитель HOCO Разъём 1 USB A(M) Разъём 2 Lightning(M) Тканевая оплётка да manufacturerCountry КИТАЙ pictureID 516346 Версия Неприменимо Вес брутто 20 г гарантия 1 год Длина кабеля (м) 1 Дополнительно номинальный ток:2 А. масса(кг) 0.1 Модель HC-80190 X26 Назначение Для соединения периферийных устройств описание Кабель X26 от компании HOCO Разъём с другой стороны Lightning(male) Разъём с одной стороны USB-A(male) Тип оборудования Кабели и переходники USB
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