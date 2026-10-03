Top.Mail.Ru
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 1
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 2
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 3
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 4
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 5
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 6
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 7
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
  • Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 1
  • Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 2
  • Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 3
  • Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 4
  • Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 5
  • Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 6
  • Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 7
  • Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 670 руб. 
Начислим 1627 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 653787
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370)
101 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Размеры в упаковке, см
67х52х23
Вес, кг.
9.7

Описание товара Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370)

ROG Swift Pro PG248QP - самый быстрый монитор для киберспортивных игр. Разработанный для профессиональных игроков в FPS, PG248QP с 24.1-дюймовой панелью Esports-TN (E-TN) с частотой обновления 540 Гц (OC) и встроенным процессором NVIDIA G-SYNC обеспечивает невероятно плавный игровой процесс и непревзойденную реалистичность. Он также оснащен эргономичной подставкой с выдвижными ножками, освобождающими место на рабочем столе для оптимизированной настройки игр. Ножки подставки выдвигаются и фиксируются на месте, обеспечивая широкое основание для поддержки или складывания для более компактного размещения на вашем столе.

Отзывы о товаре Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Монитор
Описание
ROG Swift Pro PG248QP - самый быстрый монитор для киберспортивных игр. Разработанный для профессиональных игроков в FPS, PG248QP с 24.1-дюймовой панелью Esports-TN (E-TN) с частотой обновления 540 Гц (OC) и встроенным процессором NVIDIA G-SYNC обеспечивает невероятно плавный игровой процесс и непревзойденную реалистичность. Он также оснащен эргономичной подставкой с выдвижными ножками, освобождающими место на рабочем столе для оптимизированной настройки игр. Ножки подставки выдвигаются и фиксируются на месте, обеспечивая широкое основание для поддержки или складывания для более компактного размещения на вашем столе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - стоимость товара 101670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...