Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монитор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 670 руб.
В наличии
Код товара: 653787
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
101 670 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
67х52х23
Вес, кг.
9.7
Описание товара Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370)
ROG Swift Pro PG248QP - самый быстрый монитор для киберспортивных игр. Разработанный для профессиональных игроков в FPS, PG248QP с 24.1-дюймовой панелью Esports-TN (E-TN) с частотой обновления 540 Гц (OC) и встроенным процессором NVIDIA G-SYNC обеспечивает невероятно плавный игровой процесс и непревзойденную реалистичность. Он также оснащен эргономичной подставкой с выдвижными ножками, освобождающими место на рабочем столе для оптимизированной настройки игр. Ножки подставки выдвигаются и фиксируются на месте, обеспечивая широкое основание для поддержки или складывания для более компактного размещения на вашем столе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
ROG Swift Pro PG248QP - самый быстрый монитор для киберспортивных игр. Разработанный для профессиональных игроков в FPS, PG248QP с 24.1-дюймовой панелью Esports-TN (E-TN) с частотой обновления 540 Гц (OC) и встроенным процессором NVIDIA G-SYNC обеспечивает невероятно плавный игровой процесс и непревзойденную реалистичность. Он также оснащен эргономичной подставкой с выдвижными ножками, освобождающими место на рабочем столе для оптимизированной настройки игр. Ножки подставки выдвигаются и фиксируются на месте, обеспечивая широкое основание для поддержки или складывания для более компактного размещения на вашем столе.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, недорогие, 20-22", 24", 27", 32", 120 Гц, 144 Гц, 240 Гц, большие, с hdmi, с колонками
Монитор Asus PG248QP GAMING BK (90LM08T0-B01370) - стоимость товара 101670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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