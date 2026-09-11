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Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG)

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Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 12
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Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 14
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Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 8
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 9
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 10
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 11
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 12
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 13
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 14
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 15
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 16
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 17
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 18
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 19
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 20
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 21
  • Ноутбук 15.6&quot; Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
32 790 руб.  34 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652950
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1000NG4
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Plus graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
3500 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х7
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Hiper WORKBOOK ориентирован на базовые офисные и учебные задачи. Компактная 15-дюймовая модель станет надежным помощником для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и несложных задач вроде работы в офисных приложениях. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 3100 и 16 ГБ оперативной памяти ноутбук уверенно справляется с многозадачностью в браузере и базовыми офисными программами.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе лежит четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 3100, который в паре со встроенной графикой Radeon Vega обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Встроенный графический адаптер позволяет комфортно работать с офисными приложениями и воспроизводить медиаконтент, хотя современные игры и ресурсоемкие программы для 3D-моделирования будут для него сложной задачей.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Качество цветопередачи и яркость оптимальны для офисных задач и просмотра веб-контента.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти - более чем достаточный объем для комфортной работы в множестве браузерных вкладок и офисных приложений одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих документов, фотографий и другого контента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете с матовой поверхностью, устойчивой к отпечаткам пальцев. Система охлаждения оптимизирована для повседневных задач и работает достаточно тихо в обычном режиме использования. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении офисных задач, что позволяет использовать ноутбук в поездках или на учебе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 10 Pro позволяет начать работу сразу после распаковки, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это офисная модель начального уровня, не предназначенная для ресурсоемких задач вроде видеомонтажа или современных игр. Рекомендуется для студентов, офисных работников и пользователей, которым важна надежность и достаточная производительность для повседневных задач при разумной цене. Если планируется работа с графикой или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Hiper WORKBOOK
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1000NG4
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Plus graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
3500 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Hiper WORKBOOK ориентирован на базовые офисные и учебные задачи. Компактная 15-дюймовая модель станет надежным помощником для работы с документами, веб-серфинга, просмотра видео и несложных задач вроде работы в офисных приложениях. Благодаря процессору AMD Ryzen 3 3100 и 16 ГБ оперативной памяти ноутбук уверенно справляется с многозадачностью в браузере и базовыми офисными программами.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе лежит четырехъядерный процессор AMD Ryzen 3 3100, который в паре со встроенной графикой Radeon Vega обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач. Встроенный графический адаптер позволяет комфортно работать с офисными приложениями и воспроизводить медиаконтент, хотя современные игры и ресурсоемкие программы для 3D-моделирования будут для него сложной задачей.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, позволяя комфортно работать даже при ярком освещении. Качество цветопередачи и яркость оптимальны для офисных задач и просмотра веб-контента.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти - более чем достаточный объем для комфортной работы в множестве браузерных вкладок и офисных приложений одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих документов, фотографий и другого контента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете с матовой поверхностью, устойчивой к отпечаткам пальцев. Система охлаждения оптимизирована для повседневных задач и работает достаточно тихо в обычном режиме использования. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при выполнении офисных задач, что позволяет использовать ноутбук в поездках или на учебе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 10 Pro позволяет начать работу сразу после распаковки, а полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это офисная модель начального уровня, не предназначенная для ресурсоемких задач вроде видеомонтажа или современных игр. Рекомендуется для студентов, офисных работников и пользователей, которым важна надежность и достаточная производительность для повседневных задач при разумной цене. Если планируется работа с графикой или играми, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной видеокартой.

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Отзывы


Ноутбук 15.6" Hiper WORKBOOK black (U26-15FII3100R16S5WPG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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