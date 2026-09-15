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Gary Saracho - En Medio (0602435811130) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gary Saracho - En Medio (0602435811130) виниловая пластинка

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Gary Saracho - En Medio (0602435811130) виниловая пластинка - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gary Saracho
Альбом (сингл)
En Medio
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gary Saracho - En Medio (0602435811130) виниловая пластинка - фото 1
  • Gary Saracho - En Medio (0602435811130) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652468
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Gary Saracho - En Medio (0602435811130) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602435811130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gary Saracho
Альбом (сингл)
En Medio
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Sundays Church Happy, Sad, Rose For A Lady, Se?or Baker Mejico
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gary Saracho - En Medio (0602435811130) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Gary Saracho / En Medio (RSD, Limited) (1LP) - это уникальная возможность обнаружить творчество талантливого музыканта Гэри Сарачо. Альбом En Medio представляет собой музыкальное путешествие, в котором Гэри Сарачо сочетает различные музыкальные стили и создает атмосферу исключительных звуковых пейзажей. Здесь вы найдете захватывающие мелодии, проникновенные тексты песен и удивительное мастерство исполнения, которые характеризуют творчество Гэри Сарачо. Виниловая пластинка предоставляет возможность полностью ощутить всю глубину и теплоту звучания альбома, добавляя особую атмосферу и аутентичность. Закажите эту виниловую пластинку, чтобы приобрести уникальное произведение Гэри Сарачо и насладиться его уникальным музыкальным искусством.



Теги товара: Джаз, Limited Edition

Отзывы о товаре Gary Saracho - En Medio (0602435811130) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602435811130]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gary Saracho
Альбом (сингл)
En Medio
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Sundays Church Happy, Sad, Rose For A Lady, Se?or Baker Mejico
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Gary Saracho / En Medio (RSD, Limited) (1LP) - это уникальная возможность обнаружить творчество талантливого музыканта Гэри Сарачо. Альбом En Medio представляет собой музыкальное путешествие, в котором Гэри Сарачо сочетает различные музыкальные стили и создает атмосферу исключительных звуковых пейзажей. Здесь вы найдете захватывающие мелодии, проникновенные тексты песен и удивительное мастерство исполнения, которые характеризуют творчество Гэри Сарачо. Виниловая пластинка предоставляет возможность полностью ощутить всю глубину и теплоту звучания альбома, добавляя особую атмосферу и аутентичность. Закажите эту виниловую пластинку, чтобы приобрести уникальное произведение Гэри Сарачо и насладиться его уникальным музыкальным искусством.


Теги товара: Джаз, Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gary Saracho - En Medio (0602435811130) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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