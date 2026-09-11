Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора PCCooler GI-Paladin 400 ARGB
Имеющий башенную конструкцию кулер для процессора PCCooler PALADIN 400 ARGB рассчитан на рассеивание мощности до 200 Вт. Величина данного показателя делает оправданным использование устройства в составе производительного компьютера, в том числе – игрового. Высокую эффективность модели помогают обеспечивать 4 тепловые трубки. Кулер оснащен компактным (а значит – довольно легким) алюминиевым радиатором. Кулер для процессора PCCooler PALADIN 400 ARGB укомплектован 130-миллиметровым вентилятором, частота вращения которого меняется в диапазоне от 800 до 1600 оборотов в минуту. Регулировка скорости вращения осуществляется в автоматическом режиме. Максимальный воздушный поток, обеспечиваемый устройством, составляет 81 CFM. Уровень шума при этом невысок: он не превышает 28.6 дБ. Конструкцией кулера предусмотрена возможность установки второго вентилятора. Украшение модели – многоцветная подсветка. Источником подсветки является крыльчатка вентилятора. Высота кулера равна 157 мм. Устройство готово к установке: в комплекте есть крепеж и термопаста.
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