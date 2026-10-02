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Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348)

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Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 1
Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 2
Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 3
Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 4
Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 5
Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 6
Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 7
Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
  • Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 1
  • Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 2
  • Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 3
  • Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 4
  • Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 5
  • Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 6
  • Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 7
  • Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 070 руб.  1 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651039
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х3
Вес, г.
348

Описание товара Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348)

Алюминиевая регулируемая подставка для ноутбука UGREEN 80348 – это высококачественный и функциональный аксессуар, который обеспечивает комфорт и стабильность при использовании ноутбука. Подставка имеет регулируемый угол наклона, что позволяет настроить угол наклона в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Подставка изготовлена из прочного алюминия, пластика и силикона, что обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Подставка оснащена антискользящей поверхностью и упором, что гарантирует устойчивость и безопасность вашего ноутбука.

Отзывы о товаре Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348)




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Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Алюминиевая регулируемая подставка для ноутбука UGREEN 80348 – это высококачественный и функциональный аксессуар, который обеспечивает комфорт и стабильность при использовании ноутбука. Подставка имеет регулируемый угол наклона, что позволяет настроить угол наклона в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Подставка изготовлена из прочного алюминия, пластика и силикона, что обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Подставка оснащена антискользящей поверхностью и упором, что гарантирует устойчивость и безопасность вашего ноутбука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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