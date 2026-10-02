Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%1 070 руб. 1 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651039
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х3
Вес, г.
348
Описание товара Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348)
Алюминиевая регулируемая подставка для ноутбука UGREEN 80348 – это высококачественный и функциональный аксессуар, который обеспечивает комфорт и стабильность при использовании ноутбука. Подставка имеет регулируемый угол наклона, что позволяет настроить угол наклона в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Подставка изготовлена из прочного алюминия, пластика и силикона, что обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Подставка оснащена антискользящей поверхностью и упором, что гарантирует устойчивость и безопасность вашего ноутбука.
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Алюминиевая регулируемая подставка для ноутбука UGREEN 80348 – это высококачественный и функциональный аксессуар, который обеспечивает комфорт и стабильность при использовании ноутбука. Подставка имеет регулируемый угол наклона, что позволяет настроить угол наклона в соответствии с вашими предпочтениями и потребностями. Подставка изготовлена из прочного алюминия, пластика и силикона, что обеспечивает долговечность и надежность в использовании. Подставка оснащена антискользящей поверхностью и упором, что гарантирует устойчивость и безопасность вашего ноутбука.
Подставка алюминиевая регулируемая для ноутбука UGREEN (80348) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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