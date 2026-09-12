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Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
2 350 руб.
3 750
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656631
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Описание товара Подставка для ноутбука Zalman ZM-NS2000 Black
Zalman ZM-NS2000 - это высококачественная подставка для ноутбука, отличающаяся сверхэргономичной конструкцией и высокой эффективностью. Данная охлаждающая подставка для ноутбука идеально подойдет для устройств с диагональю экрана до 17. При использовании данной подставки вы сможете выбирать угол наклона, что позволит вам добиться максимального комфорта во время работы. Эффективное охлаждение ноутбука происходит благодаря работе мощного, но тихого вентилятора диаметром 200 мм. Благодаря эргономичному контроллеру для управления работой вентилятора вы сможете выбрать скорость его вращения, необходимую для стабильной работы ПК. Также стоит отметить, что подставка для ноутбука ZM-NS2000 от компании Zalman оборудована тремя выходными разъемами USB, обеспечивающими максимальный комфорт во время работы за компьютером. Кроме того, данная модель охлаждающей подставки оборудована специальной системой для укладки кабеля. С Zalman ZM-NS2000 ваша работа за ноутбуком станет значительно комфортней.
Zalman ZM-NS2000 - это высококачественная подставка для ноутбука, отличающаяся сверхэргономичной конструкцией и высокой эффективностью. Данная охлаждающая подставка для ноутбука идеально подойдет для устройств с диагональю экрана до 17. При использовании данной подставки вы сможете выбирать угол наклона, что позволит вам добиться максимального комфорта во время работы. Эффективное охлаждение ноутбука происходит благодаря работе мощного, но тихого вентилятора диаметром 200 мм. Благодаря эргономичному контроллеру для управления работой вентилятора вы сможете выбрать скорость его вращения, необходимую для стабильной работы ПК. Также стоит отметить, что подставка для ноутбука ZM-NS2000 от компании Zalman оборудована тремя выходными разъемами USB, обеспечивающими максимальный комфорт во время работы за компьютером. Кроме того, данная модель охлаждающей подставки оборудована специальной системой для укладки кабеля. С Zalman ZM-NS2000 ваша работа за ноутбуком станет значительно комфортней.
Подставка для ноутбука Zalman ZM-NS2000 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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