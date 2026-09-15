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Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291)

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Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 1
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 2
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 3
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 4
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 5
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 6
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 7
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 8
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 9
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 10
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 11
Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 1
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 2
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 3
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 4
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 5
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 6
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 7
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 8
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 9
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 10
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 11
  • Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
2 840 руб.  3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 656629
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Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х4
Вес, г.
330

Описание товара Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291)

Подставка для ноутбука и планшета Ugreen идеально впишется в ваше рабочее место, благодаря современному дизайну. Стильная металлическая подставка с бесступенчатой регулировкой, складная. Полая конструкция для отвода тепла. Прорезиненная вставка защитит ваше устройство от царапин. Алюминиевый корпус помогает сохранять устройства прохладными.

Отзывы о товаре Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Описание
Подставка для ноутбука и планшета Ugreen идеально впишется в ваше рабочее место, благодаря современному дизайну. Стильная металлическая подставка с бесступенчатой регулировкой, складная. Полая конструкция для отвода тепла. Прорезиненная вставка защитит ваше устройство от царапин. Алюминиевый корпус помогает сохранять устройства прохладными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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