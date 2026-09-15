Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 840 руб. 3 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 656629
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Подставки для ноутбуков
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х4
Вес, г.
330
Описание товара Подставка для ноутбука UGREEN LP339-40291 Silver (40291)
Подставка для ноутбука и планшета Ugreen идеально впишется в ваше рабочее место, благодаря современному дизайну. Стильная металлическая подставка с бесступенчатой регулировкой, складная. Полая конструкция для отвода тепла. Прорезиненная вставка защитит ваше устройство от царапин. Алюминиевый корпус помогает сохранять устройства прохладными.
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Подставка для ноутбука и планшета Ugreen идеально впишется в ваше рабочее место, благодаря современному дизайну. Стильная металлическая подставка с бесступенчатой регулировкой, складная. Полая конструкция для отвода тепла. Прорезиненная вставка защитит ваше устройство от царапин. Алюминиевый корпус помогает сохранять устройства прохладными.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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