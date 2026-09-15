Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
19
Комплектация
Длинногубцы - 1 штБокорезы - 1 штГоловки 11, 12, 13, 14 - 4 штОтвертки для точных работ SL, PH - 2 штОтвертка для бит - 1 штАдаптер для бит - 1 штБиты PH, SL, T - 9 штКейс - 1 штГоловки - 1 штПассатижи - 1 шт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб.
В наличии
Код товара: 649063
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Количество предметов, шт
19
Комплектация
Длинногубцы - 1 штБокорезы - 1 штГоловки 11, 12, 13, 14 - 4 штОтвертки для точных работ SL, PH - 2 штОтвертка для бит - 1 штАдаптер для бит - 1 штБиты PH, SL, T - 9 штКейс - 1 штГоловки - 1 штПассатижи - 1 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
19
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
550
Описание товара Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546)
Набор Sparta 13546 из 19 предметов используется для проведения слесарно-монтажных работ. В комплект входят отвертки для точных работ, отвертка для бит, биты и торцевые головки для монтажа/демонтажа крепежных элементов, бокорезы и длинногубцы для захвата, удержания и перекусывания проводов и мелких деталей. Набор будет полезен дома и в частной мастерской.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части элементов набора выполнены из инструментальной стали и закалены до необходимой твердости.
- Универсальность — в комплект входят биты и головки наиболее распространенных размеров.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в тканевом пенале на молнии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 540 руб.135 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX, 2–12 мм, CrV, 9 шт., короткие, сатин...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, CrV, 6 шт. Сибртех (154...
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитНабор инструментов Stayer Standard 22054-H7
-
В наличииЦена 570 руб.143 руб. в СплитНабор ключей имбусовых HEX, 2,0–12 мм, CrV, 9 шт., оксидированны...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 8 - 17 мм, 6 шт., CrV, матовый хро...
-
В наличииЦена 590 руб.148 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 х 22 мм, 8 шт., хромированные Sparta
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитНабор ключей рожковых, 6 х 17 мм, 6 шт., CrV, хромированные Matr...
-
В наличииЦена 600 руб.150 руб. в СплитНабор отверток "Point" на полке, 6 шт., PH + SL, HCS, 2к рукоятк...
-
В наличииЦена 620 руб.155 руб. в СплитНабор ключей рожковых 6шт. (6-17мм), CrV, Elliptical, зерк. хром...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор инструментов Sparta 13534 (13534)
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор ключей комбинированных, 6 - 19 мм, 8 шт., CrV, фосфатирова...
-
В наличииЦена 630 руб.158 руб. в СплитНабор отверток "Era", 5 шт., PH + SL, CrV, 3к рукоятка Matrix (1...
Бренд
Количество предметов, шт
19
Комплектация
Длинногубцы - 1 штБокорезы - 1 штГоловки 11, 12, 13, 14 - 4 штОтвертки для точных работ SL, PH - 2 штОтвертка для бит - 1 штАдаптер для бит - 1 штБиты PH, SL, T - 9 штКейс - 1 штГоловки - 1 штПассатижи - 1 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
19
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Набор Sparta 13546 из 19 предметов используется для проведения слесарно-монтажных работ. В комплект входят отвертки для точных работ, отвертка для бит, биты и торцевые головки для монтажа/демонтажа крепежных элементов, бокорезы и длинногубцы для захвата, удержания и перекусывания проводов и мелких деталей. Набор будет полезен дома и в частной мастерской.
Преимущества
- Прочность и долговечность — рабочие части элементов набора выполнены из инструментальной стали и закалены до необходимой твердости.
- Универсальность — в комплект входят биты и головки наиболее распространенных размеров.
- Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в тканевом пенале на молнии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546)