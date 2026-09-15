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Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546)

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Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 1
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 2
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 3
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 4
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 5
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 6
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 7
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 8
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 9
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 10
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 11
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 12
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 13
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 14
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 15
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 16
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество предметов, шт
19
Комплектация
Длинногубцы - 1 штБокорезы - 1 штГоловки 11, 12, 13, 14 - 4 штОтвертки для точных работ SL, PH - 2 штОтвертка для бит - 1 штАдаптер для бит - 1 штБиты PH, SL, T - 9 штКейс - 1 штГоловки - 1 штПассатижи - 1 шт
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 1
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 2
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 3
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 4
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 5
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 6
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 7
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 8
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 9
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 10
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 11
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 12
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 13
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 14
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 15
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 16
  • Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649063
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546)
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Количество предметов, шт
19
Комплектация
Длинногубцы - 1 штБокорезы - 1 штГоловки 11, 12, 13, 14 - 4 штОтвертки для точных работ SL, PH - 2 штОтвертка для бит - 1 штАдаптер для бит - 1 штБиты PH, SL, T - 9 штКейс - 1 штГоловки - 1 штПассатижи - 1 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
19
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х4
Вес, г.
550

Описание товара Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546)

Набор Sparta 13546 из 19 предметов используется для проведения слесарно-монтажных работ. В комплект входят отвертки для точных работ, отвертка для бит, биты и торцевые головки для монтажа/демонтажа крепежных элементов, бокорезы и длинногубцы для захвата, удержания и перекусывания проводов и мелких деталей. Набор будет полезен дома и в частной мастерской.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части элементов набора выполнены из инструментальной стали и закалены до необходимой твердости.
  • Универсальность — в комплект входят биты и головки наиболее распространенных размеров.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в тканевом пенале на молнии.



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Отзывы о товаре Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sparta
Количество предметов, шт
19
Комплектация
Длинногубцы - 1 штБокорезы - 1 штГоловки 11, 12, 13, 14 - 4 штОтвертки для точных работ SL, PH - 2 штОтвертка для бит - 1 штАдаптер для бит - 1 штБиты PH, SL, T - 9 штКейс - 1 штГоловки - 1 штПассатижи - 1 шт
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
19
Количество бит, шт
1
Страна производитель
Китай
Описание

Набор Sparta 13546 из 19 предметов используется для проведения слесарно-монтажных работ. В комплект входят отвертки для точных работ, отвертка для бит, биты и торцевые головки для монтажа/демонтажа крепежных элементов, бокорезы и длинногубцы для захвата, удержания и перекусывания проводов и мелких деталей. Набор будет полезен дома и в частной мастерской.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — рабочие части элементов набора выполнены из инструментальной стали и закалены до необходимой твердости.
  • Универсальность — в комплект входят биты и головки наиболее распространенных размеров.
  • Удобное хранение и транспортировка — набор поставляется в тканевом пенале на молнии.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов бытовой, 19 предметов Sparta (13546) - по цене 560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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