Набор ключей рожковых, 6 х 22 мм, 8 шт., хромированные Sparta
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Характеристики
Описание товара Набор ключей рожковых, 6 х 22 мм, 8 шт., хромированные Sparta
Набор из 8 хромированных рожковых ключей Sparta 152755 предназначен для откручивания и закручивания болтов, гаек и других крепежей с шестигранным профилем размером от 6 до 22 мм. У каждого ключа имеются рабочие губки с различным размером зева. Они расположены под углом к рукоятке, что облегчает работу в стесненных условиях. Инструменты используются для сборки и разборки оборудования, при проведении монтажных работ, будут полезны дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Прочность и деформационная стойкость — ключи изготовлены из углеродистой стали 45.
- Устойчивость к износу — твердость рабочих частей составляет 42 HRC, что полностью соответствует требованиям ГОСТ.
- Долговечность — хромированная поверхность ключей не подвержена коррозии.
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Набор из 8 хромированных рожковых ключей Sparta 152755 предназначен для откручивания и закручивания болтов, гаек и других крепежей с шестигранным профилем размером от 6 до 22 мм. У каждого ключа имеются рабочие губки с различным размером зева. Они расположены под углом к рукоятке, что облегчает работу в стесненных условиях. Инструменты используются для сборки и разборки оборудования, при проведении монтажных работ, будут полезны дома, на даче или в гараже.
Преимущества
- Прочность и деформационная стойкость — ключи изготовлены из углеродистой стали 45.
- Устойчивость к износу — твердость рабочих частей составляет 42 HRC, что полностью соответствует требованиям ГОСТ.
- Долговечность — хромированная поверхность ключей не подвержена коррозии.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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