Бокорезы 180 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17584)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648984
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Длина, мм
180
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х12х8
Вес, г.
260
Описание товара Бокорезы 180 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17584)
Бокорезы 180 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17584)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитБолторез Kraftool Kayman 23280-045, 450 мм
-
В наличииЦена 2 930 руб.733 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17789, диэлектрические рукоятки, до 1000 В, трех...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитКабелерез Stayer Hercules XC-40 2334-80_z02, диаметр 40 мм
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17785, 180 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоя...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитКлещи торцевые GROSS 17995, усиленные, обливные рукоятки, 300 мм
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17784, 200 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоя...
-
В наличииЦена 3 260 руб.815 руб. в СплитБокорезы DENZEL 17786, 215 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоя...
-
В наличииЦена 3 410 руб.853 руб. в СплитБолторез Stayer Hercules 2330-107, 1050 мм
-
В наличииЦена 3 420 руб.855 руб. в СплитКабелерез ЗУБР НК-40 23341-80_z01, 800 мм, диаметр 40 мм
-
В наличииЦена 3 730 руб.933 руб. в СплитБокорезы усиленные Gross (17575)
-
В наличииЦена 3 740 руб.935 руб. в СплитБолторез ЗУБР 23313-090, 900 мм
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитКабелерез Kraftool Extrem KL-40 23349-40
Бокорезы 180 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17584)
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Бокорезы 180 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17584) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Бокорезы 180 мм, усиленные, трехкомпонентные рукоятки Gross (17584)