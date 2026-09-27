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Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка

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Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка - фото 1
Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка - фото 2
Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка - фото 1
  • Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка - фото 2
  • Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647101
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка

Альбом «Houses» знаменитой норвежской джазовой певицы Силье Нергор.. «Houses» - это сборник песен о межличностных отношениях в особые времена. В каждой песне джазовая певица и автор песен Силье Нергор описывает (не) повседневные проблемы, с которыми ее друзья, соседи и родственники сталкивались во время пандемии Covid-19 сидя в своих домах. В своих песнях Силье с большим сочувствием отображает их надежды и мечты, воспоминания о некогда любимых людях и такие чувства, как одиночество и тоска. Она говорит: «Я начала очищать голову во время ежедневных прогулок по моему району в течение долгих дней, проведенных в собственном доме. Во время этих прогулок мне стало совершенно очевидно, что все остальные тоже застряли внутри своих стен. Я начал фантазировать о том, какие истории происходили за этими стенами. Эти фантазии переросли в песни и сформировали концепцию моего нового альбома «Houses». Каждая песня - это история о жизни людей в их домах». На альбоме Нергор собрала одних из лучших джазовых музыкантов Европы и мира! Хельге Лейн (фортепиано), Бугге Вессельтофт (клавишные) или Хакон Корнстад (саксофон) - все они входят в ее сессионную группу. Среди специальных гостей - американский джазовый певец Курт Эллинг или скрипач Адам Балдых. Обладатель Грэмми Винс Мендоса, среди прочих, создал аранжировки для струнных инструментов, записанные Norwegian Broad Orchestra и Budapest Art Orchestra. Мендоса и Силье Нергор уже сотрудничали в аранжировке песни «A Thousand True Stories», которая принесла Винсу Мендосе премию Грэмми в 2011 году.

Отзывы о товаре Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Альбом «Houses» знаменитой норвежской джазовой певицы Силье Нергор.. «Houses» - это сборник песен о межличностных отношениях в особые времена. В каждой песне джазовая певица и автор песен Силье Нергор описывает (не) повседневные проблемы, с которыми ее друзья, соседи и родственники сталкивались во время пандемии Covid-19 сидя в своих домах. В своих песнях Силье с большим сочувствием отображает их надежды и мечты, воспоминания о некогда любимых людях и такие чувства, как одиночество и тоска. Она говорит: «Я начала очищать голову во время ежедневных прогулок по моему району в течение долгих дней, проведенных в собственном доме. Во время этих прогулок мне стало совершенно очевидно, что все остальные тоже застряли внутри своих стен. Я начал фантазировать о том, какие истории происходили за этими стенами. Эти фантазии переросли в песни и сформировали концепцию моего нового альбома «Houses». Каждая песня - это история о жизни людей в их домах». На альбоме Нергор собрала одних из лучших джазовых музыкантов Европы и мира! Хельге Лейн (фортепиано), Бугге Вессельтофт (клавишные) или Хакон Корнстад (саксофон) - все они входят в ее сессионную группу. Среди специальных гостей - американский джазовый певец Курт Эллинг или скрипач Адам Балдых. Обладатель Грэмми Винс Мендоса, среди прочих, создал аранжировки для струнных инструментов, записанные Norwegian Broad Orchestra и Budapest Art Orchestra. Мендоса и Силье Нергор уже сотрудничали в аранжировке песни «A Thousand True Stories», которая принесла Винсу Мендосе премию Грэмми в 2011 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Silje Nergaard - Houses (0194398831312) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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