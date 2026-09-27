Dio - Summerfest 1994 (8717662584206) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
Summerfest 1994
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 647064
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3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8717662584206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
Summerfest 1994
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Holy Diver, Man On The Silver Mountain, Heaven And Hell, Don’t Talk To Strangers, Rainbow In The Dark, Jesus, Mary & The Holy Ghost, Strange Highways, Stand Up And Shout, The Last In Line, We Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dio - Summerfest 1994 (8717662584206) виниловая пластинка
"Summerfest 1994: Live Radio Broadcast" - концертная запись группы Dio, выпущенная в 2021 году. Концерт был частью фестиваля Summerfest в Милуоки, штат Висконсин, США, 10 июля 1994 года. На ней представлены песни с альбомов Dio, а также кавер-версии классики Rainbow и Black Sabbath. Бутлег. Релиз представлен на 180-ти граммовом черном виниле. Dio - рок-группа Ронни Джеймса Дио, игравшая в стиле хард-рок/хэви-метал. Она была основана в 1982 году после ухода Дио вместе с Винни Апписи из Black Sabbath. Группа Dio официально существовала до смерти её лидера, скончавшегося 16 мая 2010 года, но активная её деятельность была приостановлена ещё в 2006 году в связи с тем, что Ронни гастролировал вместе с группой Heaven & Hell.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8717662584206]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
Summerfest 1994
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Holy Diver, Man On The Silver Mountain, Heaven And Hell, Don’t Talk To Strangers, Rainbow In The Dark, Jesus, Mary & The Holy Ghost, Strange Highways, Stand Up And Shout, The Last In Line, We Rock
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
"Summerfest 1994: Live Radio Broadcast" - концертная запись группы Dio, выпущенная в 2021 году. Концерт был частью фестиваля Summerfest в Милуоки, штат Висконсин, США, 10 июля 1994 года. На ней представлены песни с альбомов Dio, а также кавер-версии классики Rainbow и Black Sabbath. Бутлег. Релиз представлен на 180-ти граммовом черном виниле. Dio - рок-группа Ронни Джеймса Дио, игравшая в стиле хард-рок/хэви-метал. Она была основана в 1982 году после ухода Дио вместе с Винни Апписи из Black Sabbath. Группа Dio официально существовала до смерти её лидера, скончавшегося 16 мая 2010 года, но активная её деятельность была приостановлена ещё в 2006 году в связи с тем, что Ронни гастролировал вместе с группой Heaven & Hell.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Dio - Summerfest 1994 (8717662584206) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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