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Кабель Greenconnect SVGA 5.0m чёрный (GCR-51862) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Greenconnect SVGA 5.0m чёрный (GCR-51862)

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Кабель Greenconnect SVGA 5.0m чёрный (GCR-51862)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646829
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Интерфейс
VGA - VGA
Разъемы
VGA (m)
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х5
Вес, г.
520

Описание товара Кабель Greenconnect SVGA 5.0m чёрный (GCR-51862)

Кабель используется для подключения мониторов, телевизоров, проекторов и прочей выводящей изображение техники к видеокарте компьютера или ноутбука. Выполнен из качественных материалов.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect SVGA 5.0m чёрный (GCR-51862)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Интерфейс
VGA - VGA
Разъемы
VGA (m)
Длина кабеля, м
5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель используется для подключения мониторов, телевизоров, проекторов и прочей выводящей изображение техники к видеокарте компьютера или ноутбука. Выполнен из качественных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Greenconnect SVGA 5.0m чёрный (GCR-51862) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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