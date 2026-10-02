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Батарейки GP 12В 27AF - 1 шт (4891199003783) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарейки GP 12В 27AF - 1 шт (4891199003783)

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Батарейки GP 12В 27AF - 1 шт (4891199003783)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645805
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Характеристики

Бренд
GP
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
100

Описание товара Батарейки GP 12В 27AF - 1 шт (4891199003783)

Алкалиновые батарейки GP это отличный источник энергии для фототехники, детских игрушек на радиоуправлении, средств радиосвязи. ПродукцияGP отличается экономичностью и долговечностью — теперь можно забыть о частой смене элементов питания и не беспокоиться, что батарейки «сядут» в самый неподходящий момент. Щелочной наполнитель выгодно отличается от солевых аналогов низким саморазрядом, устойчивостью к окислению.

Отзывы о товаре Батарейки GP 12В 27AF - 1 шт (4891199003783)




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Характеристики
Бренд
GP
Тип товара
Батарейки
Страна производитель
Китай
Описание
Алкалиновые батарейки GP это отличный источник энергии для фототехники, детских игрушек на радиоуправлении, средств радиосвязи. ПродукцияGP отличается экономичностью и долговечностью — теперь можно забыть о частой смене элементов питания и не беспокоиться, что батарейки «сядут» в самый неподходящий момент. Щелочной наполнитель выгодно отличается от солевых аналогов низким саморазрядом, устойчивостью к окислению.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Батарейки GP 12В 27AF - 1 шт (4891199003783) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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