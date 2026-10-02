Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 644619
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.7
Производство
Китай
Ширина, см
17.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х22
Вес, кг.
27.1
Описание товара Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100
Изготавливаются по технологии AGM (абсорбированный в стекловолоконном сепараторе электролит), благодаря этому система полностью герметична и защищена от протечек. Реализована система рекомбинации газов, благодаря чему не требуется долив электролита, а также конструкцией предусмотрены регулирующие клапаны для обеспечения выпуска газов при превышении внутреннего давления выше допустимого уровня.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
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Бренд
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.7
Производство
Китай
Ширина, см
17.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
Страна производитель
Китай
Изготавливаются по технологии AGM (абсорбированный в стекловолоконном сепараторе электролит), благодаря этому система полностью герметична и защищена от протечек. Реализована система рекомбинации газов, благодаря чему не требуется долив электролита, а также конструкцией предусмотрены регулирующие клапаны для обеспечения выпуска газов при превышении внутреннего давления выше допустимого уровня.
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Смотрите также: Батареи для ИБП, Бытовые стабилизаторы напряжения, Источники бесперебойного питания, Сетевые фильтры, удлинители, недорогие
Теги товара: 12в
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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