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Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100

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Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото 1
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото 2
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото 3
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото 4
Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Батареи для ИБП
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото 1
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото 2
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото 3
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото 4
  • Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 644619
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Характеристики

Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.7
Производство
Китай
Ширина, см
17.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х22
Вес, кг.
27.1

Описание товара Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100

Изготавливаются по технологии AGM (абсорбированный в стекловолоконном сепараторе электролит), благодаря этому система полностью герметична и защищена от протечек. Реализована система рекомбинации газов, благодаря чему не требуется долив электролита, а также конструкцией предусмотрены регулирующие клапаны для обеспечения выпуска газов при превышении внутреннего давления выше допустимого уровня.



Теги товара: 12в

Отзывы о товаре Батарея для ИБП Delta Secuirity Force SF 12100




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Характеристики
Бренд
Delta
Тип товара
Батареи для ИБП
Высота, см
21.7
Производство
Китай
Ширина, см
17.3
Напряжение
12 В
Емкость, Ач
100
Страна производитель
Китай
Описание
Изготавливаются по технологии AGM (абсорбированный в стекловолоконном сепараторе электролит), благодаря этому система полностью герметична и защищена от протечек. Реализована система рекомбинации газов, благодаря чему не требуется долив электролита, а также конструкцией предусмотрены регулирующие клапаны для обеспечения выпуска газов при превышении внутреннего давления выше допустимого уровня.


Теги товара: 12в
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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