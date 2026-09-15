0602448894885, Waits, Tom, The Black Rider виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 642975
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара 0602448894885, Waits, Tom, The Black Rider виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lucky Day (Overture), The Black Rider, November, Just The Right Bullets, Black Box Theme, T Aint No Sin, Flash Pan Hunter (Intro), Thats The Way, The Briar And The Rose, Russian Dance, Gospel Train (Orchestra), Ill Shoot The Moon, Flash Pan Hunter, Crossroads, Gospel Train, Interlude, Oily Night, Lucky Day, The Last Rose Of Summer, Carnival
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lucky Day (Overture), The Black Rider, November, Just The Right Bullets, Black Box Theme, T Aint No Sin, Flash Pan Hunter (Intro), Thats The Way, The Briar And The Rose, Russian Dance, Gospel Train (Orchestra), Ill Shoot The Moon, Flash Pan Hunter, Crossroads, Gospel Train, Interlude, Oily Night, Lucky Day, The Last Rose Of Summer, Carnival
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
0602448894885, Waits, Tom, The Black Rider виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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