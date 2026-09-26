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Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка

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Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 1
Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 2
Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 3
Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 4
Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 5
Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 1
  • Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 2
  • Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 3
  • Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 4
  • Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 5
  • Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642932
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка

Requiem - студийный альбом 2022 года группы Korn. Альбом был написан во время пандемии COVID-19, и группа записывала альбом аналоговым способом, на плёнку. Korn (стилизуется как KoЯn) - американская ню-метал-группа, основанная в городе Бейкерсфилд (Калифорния) в 1993 году. Группа примечательна тем, что стала пионером жанра ню-метал и вывела его в мейнстрим. Korn сформировались после распада группы L.A.P.D., возможная причина которого заключалась в наркотической зависимости вокалиста группы, Ричарда Морилла. Реджинальд Арвизу, Брайан Уэлч, Джеймс Шаффер и Дэвид Сильверия хотели продолжать заниматься музыкой и приступили к поискам нового вокалиста. Однажды ночью в 1993 году Хэд и Манки были в ночном клубе и планировали задержаться в нём всего на несколько минут. Но все изменилось, когда на сцену вышла группа Sexart. Хэд и Манки заинтересовались вокалистом, Джонатаном Дэвисом - сначала им не понравился его голос, но потом они решили, что он очень даже хорош. Хэд и Манки встретились с ним после окончания выступления. Сначала Дэвис не хотел становиться их вокалистом, но, проконсультировавшись с экстрасенсом, который сказал ему, что он сделает глупость, если не попробует, Дэвис согласился. Так была сформирована группа Creep, которую позже переименовали в Korn. Это название придумал Джонатан Дэвис, специально исказив слово corn - кукуруза.

Отзывы о товаре Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Requiem - студийный альбом 2022 года группы Korn. Альбом был написан во время пандемии COVID-19, и группа записывала альбом аналоговым способом, на плёнку. Korn (стилизуется как KoЯn) - американская ню-метал-группа, основанная в городе Бейкерсфилд (Калифорния) в 1993 году. Группа примечательна тем, что стала пионером жанра ню-метал и вывела его в мейнстрим. Korn сформировались после распада группы L.A.P.D., возможная причина которого заключалась в наркотической зависимости вокалиста группы, Ричарда Морилла. Реджинальд Арвизу, Брайан Уэлч, Джеймс Шаффер и Дэвид Сильверия хотели продолжать заниматься музыкой и приступили к поискам нового вокалиста. Однажды ночью в 1993 году Хэд и Манки были в ночном клубе и планировали задержаться в нём всего на несколько минут. Но все изменилось, когда на сцену вышла группа Sexart. Хэд и Манки заинтересовались вокалистом, Джонатаном Дэвисом - сначала им не понравился его голос, но потом они решили, что он очень даже хорош. Хэд и Манки встретились с ним после окончания выступления. Сначала Дэвис не хотел становиться их вокалистом, но, проконсультировавшись с экстрасенсом, который сказал ему, что он сделает глупость, если не попробует, Дэвис согласился. Так была сформирована группа Creep, которую позже переименовали в Korn. Это название придумал Джонатан Дэвис, специально исказив слово corn - кукуруза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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