Описание товара Korn - Requiem (0888072295537) виниловая пластинка

Requiem - студийный альбом 2022 года группы Korn. Альбом был написан во время пандемии COVID-19, и группа записывала альбом аналоговым способом, на плёнку. Korn (стилизуется как KoЯn) - американская ню-метал-группа, основанная в городе Бейкерсфилд (Калифорния) в 1993 году. Группа примечательна тем, что стала пионером жанра ню-метал и вывела его в мейнстрим. Korn сформировались после распада группы L.A.P.D., возможная причина которого заключалась в наркотической зависимости вокалиста группы, Ричарда Морилла. Реджинальд Арвизу, Брайан Уэлч, Джеймс Шаффер и Дэвид Сильверия хотели продолжать заниматься музыкой и приступили к поискам нового вокалиста. Однажды ночью в 1993 году Хэд и Манки были в ночном клубе и планировали задержаться в нём всего на несколько минут. Но все изменилось, когда на сцену вышла группа Sexart. Хэд и Манки заинтересовались вокалистом, Джонатаном Дэвисом - сначала им не понравился его голос, но потом они решили, что он очень даже хорош. Хэд и Манки встретились с ним после окончания выступления. Сначала Дэвис не хотел становиться их вокалистом, но, проконсультировавшись с экстрасенсом, который сказал ему, что он сделает глупость, если не попробует, Дэвис согласился. Так была сформирована группа Creep, которую позже переименовали в Korn. Это название придумал Джонатан Дэвис, специально исказив слово corn - кукуруза.