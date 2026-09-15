Future; Young Thug - Super Slimey (0196588072413) виниловая пластинка

Трек-лист

No Cap - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Three - Future & Young Thug / Future / Young Thug, All Da Smoke - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 200 - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Cruise Ship - Young Thug, Patek Water - Future & Young Thug Feat. Offset / Future / Young Thug / Offset, Feed Me Dope - Future, Drip On Me - Future & Young Thug / Future / Young Thug, Real Love - Future & Young Thug / Future / Young Thug, 4 Da Gang - Future, Killed Before - Young Thug, Min