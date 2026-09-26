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Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка

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Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - фото 1
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - фото 2
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - фото 3
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - фото 4
Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - фото 1
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - фото 2
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - фото 3
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - фото 4
  • Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642612
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка

The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery стал четвёртым альбомом гитариста. Большинство его треков считаются лучшими примерами двух отличительных техник Уэса – «выбора большим пальцем» и использования октав. В нем участвует Монтгомери в квартетном формате с замечательной ритм-секцией Томми Флэнагана, Перси Хита и Альберта «Тути» Хита. Многие считают этот альбом вершиной студийной работы Уэса. The Penguin Guide to Jazz выбрал этот альбом как часть предложенной «Core Collection», назвав его «вероятно, лучшей пластинкой Монтгомери, доступной на данный момент». Он получил пять звезд в журнале Down Beat, а Айра Гитлер написал: «Если бы кто-нибудь потратил время на внимательное изучение бюллетеней опроса критиков 1960 года, он бы увидел, что я был одним из двух, проголосовавших за Уэса Монтгомери как №1». на гитаре в установленной категории. Этот альбом во многом повлиял на мой голос. Сколько раз я слушал этот альбом, он мне не надоел. Я не думаю, что буду. Создавать легкую для прослушивания музыку со смыслом – это высокое достижение. Настоятельно рекомендуется. Монтгомери невероятныйx Я ему верю!»

Отзывы о товаре Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery стал четвёртым альбомом гитариста. Большинство его треков считаются лучшими примерами двух отличительных техник Уэса – «выбора большим пальцем» и использования октав. В нем участвует Монтгомери в квартетном формате с замечательной ритм-секцией Томми Флэнагана, Перси Хита и Альберта «Тути» Хита. Многие считают этот альбом вершиной студийной работы Уэса. The Penguin Guide to Jazz выбрал этот альбом как часть предложенной «Core Collection», назвав его «вероятно, лучшей пластинкой Монтгомери, доступной на данный момент». Он получил пять звезд в журнале Down Beat, а Айра Гитлер написал: «Если бы кто-нибудь потратил время на внимательное изучение бюллетеней опроса критиков 1960 года, он бы увидел, что я был одним из двух, проголосовавших за Уэса Монтгомери как №1». на гитаре в установленной категории. Этот альбом во многом повлиял на мой голос. Сколько раз я слушал этот альбом, он мне не надоел. Я не думаю, что буду. Создавать легкую для прослушивания музыку со смыслом – это высокое достижение. Настоятельно рекомендуется. Монтгомери невероятныйx Я ему верю!»
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wes Montgomery - Incredible Jazz Guitar (8437016248317) виниловая пластинка - купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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