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Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка

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Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 1
Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 2
Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 3
Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 4
Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 5
Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Loreena McKennitt
Альбом (сингл)
Lost Souls
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 1
  • Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 2
  • Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 3
  • Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 4
  • Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 5
  • Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642582
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Quinlan Road
Barcode
7.74E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Loreena McKennitt
Альбом (сингл)
Lost Souls
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка

Альбом Lost Souls от Loreena McKennitt - это воплощение глубинных эмоций и музыкальной магии. Голос Лорины МакКеннитт и звучание акустических инструментов создают уникальное звуковое путешествие, погружая слушателя в мир тайн и загадок. На этой черной виниловой пластинке вы найдете нежные и мелодичные треки, сплетенные кельтскими и восточными мотивами. Вы сможете насладиться медитативной и глубокой атмосферой, которую создает музыка Лорины МакКеннитт.

Отзывы о товаре Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Quinlan Road
Barcode
7.74E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Loreena McKennitt
Альбом (сингл)
Lost Souls
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
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Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом Lost Souls от Loreena McKennitt - это воплощение глубинных эмоций и музыкальной магии. Голос Лорины МакКеннитт и звучание акустических инструментов создают уникальное звуковое путешествие, погружая слушателя в мир тайн и загадок. На этой черной виниловой пластинке вы найдете нежные и мелодичные треки, сплетенные кельтскими и восточными мотивами. Вы сможете насладиться медитативной и глубокой атмосферой, которую создает музыка Лорины МакКеннитт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Loreena McKennitt - Lost Souls (0774213501172) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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