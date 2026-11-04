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Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка

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Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 1
Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 2
Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 3
Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 4
Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 5
Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 6
Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 7
Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 8
Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Palaces
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 1
  • Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 2
  • Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 3
  • Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 4
  • Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 5
  • Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 6
  • Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 7
  • Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 8
  • Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642509
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка
3 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transgressive Records Ltd.
Barcode
[5400863077853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Palaces
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Highest Building, Say Nothing, DHLC, Escape, I Cant Tell, Get U, Jaspers Song, Only Fans, Hollow, Love Light, Sirens, Go, Palaces
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Highest Building, Say Nothing, DHLC, Escape, I Cant Tell, Get U, Jaspers Song, Only Fans, Hollow, Love Light, Sirens, Go, Palaces

Отзывы о товаре Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Transgressive Records Ltd.
Barcode
[5400863077853]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Flume
Альбом (сингл)
Palaces
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Highest Building, Say Nothing, DHLC, Escape, I Cant Tell, Get U, Jaspers Song, Only Fans, Hollow, Love Light, Sirens, Go, Palaces
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Highest Building, Say Nothing, DHLC, Escape, I Cant Tell, Get U, Jaspers Song, Only Fans, Hollow, Love Light, Sirens, Go, Palaces
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Flume - Palaces (5400863077853) виниловая пластинка - стоимость товара 3670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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