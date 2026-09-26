Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
SIX
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб.
В наличии
Код товара: 642479
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5 020 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759185765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
SIX
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rise, #Rebel, Banshee, Other Side Of The Rainbow, Small Town Beautiful, The Mask, Thicker Than Blood, Save Me, Hurricane, X Out, Beautiful Girls, Here's To The Losers
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rise, #Rebel, Banshee, Other Side Of The Rainbow, Small Town Beautiful, The Mask, Thicker Than Blood, Save Me, Hurricane, X Out, Beautiful Girls, Here's To The Losers
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4029759185765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Extreme
Альбом (сингл)
SIX
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Rise, #Rebel, Banshee, Other Side Of The Rainbow, Small Town Beautiful, The Mask, Thicker Than Blood, Save Me, Hurricane, X Out, Beautiful Girls, Here's To The Losers
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Rise, #Rebel, Banshee, Other Side Of The Rainbow, Small Town Beautiful, The Mask, Thicker Than Blood, Save Me, Hurricane, X Out, Beautiful Girls, Here's To The Losers
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Extreme - Six (4029759185765) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5020 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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