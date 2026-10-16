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Damon Locks - Now (0789993991167) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Damon Locks - Now (0789993991167) виниловая пластинка

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Damon Locks - Now (0789993991167) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Damon Locks
Альбом (сингл)
NOW
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Damon Locks - Now (0789993991167) виниловая пластинка - фото 1
  • Damon Locks - Now (0789993991167) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642267
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Damon Locks
Альбом (сингл)
NOW
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Damon Locks - Now (0789993991167) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Damon Locks / Now (Black) (1LP) - это музыкальное произведение, которое приносит уникальные звуковые впечатления и вдохновение. Альбом Now является пиком творческого мастерства Деймона Локса, выдающегося музыканта и продюсера, чья музыка пронизана глубокими эмоциями и экспериментальностью. Каждая композиция на этой виниловой пластинке отражает современные тенденции в музыке и трансформирует их в прекрасное звуковое путешествие. От захватывающих мелодий до проникновенных текстов, альбом Now предлагает слушателю возможность погрузиться в глубины музыкального искусства и исследовать новые музыкальные горизонты. Купить виниловую пластинку Damon Locks / Now (Black) (1LP) - это прекрасный способ обогатить свою коллекцию музыкальных произведений и насладиться непревзойденным звучанием и оригинальной концепцией этого альбома. Раскройте свои музыкальные грани и перенеситесь в мир звуковых экспериментов с этой уникальной виниловой пластинкой.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Damon Locks - Now (0789993991167) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0789993991167]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Damon Locks
Альбом (сингл)
NOW
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Damon Locks / Now (Black) (1LP) - это музыкальное произведение, которое приносит уникальные звуковые впечатления и вдохновение. Альбом Now является пиком творческого мастерства Деймона Локса, выдающегося музыканта и продюсера, чья музыка пронизана глубокими эмоциями и экспериментальностью. Каждая композиция на этой виниловой пластинке отражает современные тенденции в музыке и трансформирует их в прекрасное звуковое путешествие. От захватывающих мелодий до проникновенных текстов, альбом Now предлагает слушателю возможность погрузиться в глубины музыкального искусства и исследовать новые музыкальные горизонты. Купить виниловую пластинку Damon Locks / Now (Black) (1LP) - это прекрасный способ обогатить свою коллекцию музыкальных произведений и насладиться непревзойденным звучанием и оригинальной концепцией этого альбома. Раскройте свои музыкальные грани и перенеситесь в мир звуковых экспериментов с этой уникальной виниловой пластинкой.


Теги товара: Джаз
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Отзывы


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