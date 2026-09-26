Top.Mail.Ru
Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка - фото 1
Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Angra
Альбом (сингл)
Cycles Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка - фото 1
  • Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642167
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка
5 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Angra
Альбом (сингл)
Cycles Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка

На этом виниле вы найдете захватывающую музыкальную работу группы Angra, Cycles Of Pain. Этот концептуальный альбом перенесет вас в удивительный мир музыкальных приключений, где мощные гитарные риффы сочетаются с элегантными симфоническими аранжировками и виртуозными вокальными партиями. Ограниченное издание Angra / Cycles Of Pain (Limited Red/Yellow Split Vinyl, Gatefold) (2LP) не только порадует своим звучанием, но и внешним видом. Красно-желтый сплит-винил и гейтфолд-конверт создают эффектный и привлекательный образ, который будет привлекать внимание и радовать глаз.

Отзывы о товаре Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Angra
Альбом (сингл)
Cycles Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
На этом виниле вы найдете захватывающую музыкальную работу группы Angra, Cycles Of Pain. Этот концептуальный альбом перенесет вас в удивительный мир музыкальных приключений, где мощные гитарные риффы сочетаются с элегантными симфоническими аранжировками и виртуозными вокальными партиями. Ограниченное издание Angra / Cycles Of Pain (Limited Red/Yellow Split Vinyl, Gatefold) (2LP) не только порадует своим звучанием, но и внешним видом. Красно-желтый сплит-винил и гейтфолд-конверт создают эффектный и привлекательный образ, который будет привлекать внимание и радовать глаз.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...