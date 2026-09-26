Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Angra
Альбом (сингл)
Cycles Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 600 руб.
В наличии
Код товара: 642167
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 600 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Angra
Альбом (сингл)
Cycles Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка
На этом виниле вы найдете захватывающую музыкальную работу группы Angra, Cycles Of Pain. Этот концептуальный альбом перенесет вас в удивительный мир музыкальных приключений, где мощные гитарные риффы сочетаются с элегантными симфоническими аранжировками и виртуозными вокальными партиями. Ограниченное издание Angra / Cycles Of Pain (Limited Red/Yellow Split Vinyl, Gatefold) (2LP) не только порадует своим звучанием, но и внешним видом. Красно-желтый сплит-винил и гейтфолд-конверт создают эффектный и привлекательный образ, который будет привлекать внимание и радовать глаз.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитSimon Rattle - Tchaikovsky: Nutcracker (0190295169428) виниловая...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитQueens Of The Stone Age - Queens Of The Stone Age (0191401176811...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитOST - Black Panther: Wakanda Forever (0050087520427) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитExtreme - Six (coloured) (4029759186113) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитSteve Hackett - To Watch The Storms (0196588366611) виниловая пл...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитDokken - Tooth And Nail (coloured) (4050538679892) виниловая пла...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитColdplay - Moon Music (coloured) (5021732278944) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитThe Weeknd - Dawn FM (alternative artwork) (0602445401307) винил...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитBlur - Modern Life Is Rubbish (5099962483919) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитThe Smiths - Louder Than Bombs (0825646658770) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Greatest Hits (0093624854517) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 360 руб.1340 руб. в СплитTord Gustavsen - What Was Said (0602547665324) виниловая пластин...
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704661]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Angra
Альбом (сингл)
Cycles Of Pain
Жанр
Зарубежный хард-рок
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
На этом виниле вы найдете захватывающую музыкальную работу группы Angra, Cycles Of Pain. Этот концептуальный альбом перенесет вас в удивительный мир музыкальных приключений, где мощные гитарные риффы сочетаются с элегантными симфоническими аранжировками и виртуозными вокальными партиями. Ограниченное издание Angra / Cycles Of Pain (Limited Red/Yellow Split Vinyl, Gatefold) (2LP) не только порадует своим звучанием, но и внешним видом. Красно-желтый сплит-винил и гейтфолд-конверт создают эффектный и привлекательный образ, который будет привлекать внимание и радовать глаз.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Angra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая пластинка