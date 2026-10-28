Тостер Kitfort КТ-6217
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тостер Kitfort КТ-6217
Электрический тостер Kitfort КТ-6217 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при нагреве в процессе приготовления. Тостер оснащен регулятором степени обжаривания и тремя кнопками со световыми индикаторами. Режим подогрева служит для подогрева уже готовых тостов, если они остыли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжаривание с двух сторон было равномерным независимо от толщины куска. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Благодаря 6 степеням обжаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. В нижней части корпуса тостера расположен съёмный поддон для сбора крошек. Просто выдвиньте его и выбросите скопившиеся крошки, а остатки протрите салфеткой.
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Теги товара: на 2 тоста
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Теги товара: на 2 тоста
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