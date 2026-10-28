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Тостер Kitfort КТ-6217 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Kitfort КТ-6217

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Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 1
Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 2
Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 3
Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 4
Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 5
Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
870 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Функции особенности
6 степеней обжаривания, широкие слоты
  • Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 1
  • Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 2
  • Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 3
  • Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 4
  • Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 5
  • Тостер Kitfort КТ-6217 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640763
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.7
Дополнительный цвет
серебро
Прочее
кнопка отмены, функция разморозки, термоизолированный корпус, съемный поддон для крошек
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
механическое
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
870 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
6 степеней обжаривания, широкие слоты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
1.6

Описание товара Тостер Kitfort КТ-6217

Электрический тостер Kitfort КТ-6217 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при нагреве в процессе приготовления. Тостер оснащен регулятором степени обжаривания и тремя кнопками со световыми индикаторами. Режим подогрева служит для подогрева уже готовых тостов, если они остыли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжаривание с двух сторон было равномерным независимо от толщины куска. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Благодаря 6 степеням обжаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. В нижней части корпуса тостера расположен съёмный поддон для сбора крошек. Просто выдвиньте его и выбросите скопившиеся крошки, а остатки протрите салфеткой.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Kitfort КТ-6217




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
0.7
Дополнительный цвет
серебро
Прочее
кнопка отмены, функция разморозки, термоизолированный корпус, съемный поддон для крошек
Страна бренда
США
Страна производства
США
Тип управления
механическое
Материал корпуса
металл, пластик
Мощность
870 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Развернуть
Количество тостов
2
Регулировка температуры
есть
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Функции особенности
6 степеней обжаривания, широкие слоты
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический тостер Kitfort КТ-6217 создан для тех, кто любит полакомиться ароматным и хрустящим поджаренным хлебом. Особый вкус и цвет корочки тостов получаются благодаря карамелизации сахара, содержащегося в муке, при нагреве в процессе приготовления. Тостер оснащен регулятором степени обжаривания и тремя кнопками со световыми индикаторами. Режим подогрева служит для подогрева уже готовых тостов, если они остыли. Режим разморозки позволяет приготовить тосты из замороженного хлеба. Загруженные тосты автоматически центрируются, чтобы их обжаривание с двух сторон было равномерным независимо от толщины куска. По окончании приготовления тостер автоматически отключается, а тосты поднимаются вверх, чтобы их было удобнее извлечь. Благодаря 6 степеням обжаривания вы можете приготовить горячие тосты на любой вкус и из любых видов хлеба. В нижней части корпуса тостера расположен съёмный поддон для сбора крошек. Просто выдвиньте его и выбросите скопившиеся крошки, а остатки протрите салфеткой.


Теги товара: на 2 тоста
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