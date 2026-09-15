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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120

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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - фото 1
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - фото 2
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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - фото 5
Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - фото 1
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - фото 2
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - фото 3
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - фото 4
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - фото 5
  • Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
1 890 руб.  2 250 руб. 
Начислим 179 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 638311
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120
1 890 руб. -16%
2 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Размеры в упаковке, см
17х17х11
Вес, г.
728

Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120

Вытяжные вентиляторы Eco выполнены из экологически чистого ABS-пластика и имеют супертонкую переднюю панель. Приборы гармоничны смотрятся в интерьере практически любого стиля. Будучи максимально компактными, вентиляторы обладают высоким уровнем эффективности и быстро устраняют неприятные запахи в помещении. Приборы серии оснащены пружинным обратным клапаном, предотвращающим приток воздуха из системы вентиляции здания и попадание посторонних запахов от соседей по дому или офису. Благодаря высокому классу пылевлагозащищённости вытяжные вентиляторы подойдут для влажных помещений. Надежность прибора обеспечивается двигателем с подшипниками скольжения. Благодаря малой монтажной глубине приборы можно использовать при ограниченном монтажном пространстве. Вентиляторы Electrolux Eco — удобное решение для вашего идеального климата.

Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Вентилятор
Описание
Вытяжные вентиляторы Eco выполнены из экологически чистого ABS-пластика и имеют супертонкую переднюю панель. Приборы гармоничны смотрятся в интерьере практически любого стиля. Будучи максимально компактными, вентиляторы обладают высоким уровнем эффективности и быстро устраняют неприятные запахи в помещении. Приборы серии оснащены пружинным обратным клапаном, предотвращающим приток воздуха из системы вентиляции здания и попадание посторонних запахов от соседей по дому или офису. Благодаря высокому классу пылевлагозащищённости вытяжные вентиляторы подойдут для влажных помещений. Надежность прибора обеспечивается двигателем с подшипниками скольжения. Благодаря малой монтажной глубине приборы можно использовать при ограниченном монтажном пространстве. Вентиляторы Electrolux Eco — удобное решение для вашего идеального климата.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120 - стоимость товара 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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