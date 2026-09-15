Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120
Вытяжные вентиляторы Eco выполнены из экологически чистого ABS-пластика и имеют супертонкую переднюю панель. Приборы гармоничны смотрятся в интерьере практически любого стиля. Будучи максимально компактными, вентиляторы обладают высоким уровнем эффективности и быстро устраняют неприятные запахи в помещении. Приборы серии оснащены пружинным обратным клапаном, предотвращающим приток воздуха из системы вентиляции здания и попадание посторонних запахов от соседей по дому или офису. Благодаря высокому классу пылевлагозащищённости вытяжные вентиляторы подойдут для влажных помещений. Надежность прибора обеспечивается двигателем с подшипниками скольжения. Благодаря малой монтажной глубине приборы можно использовать при ограниченном монтажном пространстве. Вентиляторы Electrolux Eco — удобное решение для вашего идеального климата.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 081 руб. 2 620 руб.521 руб. в СплитВентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 120 VP с обратным клапаном и тя...
-
В наличииЦена 2 366 руб. 2 970 руб.592 руб. в СплитНагревательный элемент PTC-1000 для Ballu ONEAIR ASP-100
-
В наличииЦена 2 366 руб. 2 970 руб.592 руб. в СплитВентилятор вытяжной Ballu BAF-AR 150 VP с обратным клапаном и тя...
-
В наличииЦена 2 432 руб. 2 850 руб.608 руб. в СплитВентилятор вытяжной серии Basic EAFB-100
-
В наличииЦена 2 841 руб. 3 570 руб.711 руб. в СплитЭлемент нагревательный Ballu PTC-1200 для электроприборов
-
В наличииЦена 2 936 руб. 3 440 руб.734 руб. в СплитВентилятор вытяжной серии Basic EAFB-120
-
В наличииЦена 2 960 руб. 4 990 руб.740 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Mirror
-
В наличииЦена 2 960 руб. 4 990 руб.740 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Black
-
В наличииЦена 2 960 руб. 4 990 руб.740 руб. в СплитВентилятор вытяжной Electrolux Rainbow EAFR-100 Silver
-
В наличииЦена 2 960 руб. 4 990 руб.740 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Rainbow EAFR-100 Dark
-
В наличииЦена 3 031 руб. 3 570 руб.758 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Slim EAFS-100
-
В наличииЦена 3 145 руб. 3 680 руб.787 руб. в СплитВытяжной вентилятор Electrolux Magic EAFM-100
Отзывы о товаре Вентилятор вытяжной Electrolux серии Eco EAFE-120