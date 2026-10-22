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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145

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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 4
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 5
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 6
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 7
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 8
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 5
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 6
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 7
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 8
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636963
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Дополнительный цвет
черный
Прочее
Горизонтальное отпаривание
Серия
Kitfort КТ-9152
Страна производства
Китай
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х17х12
Вес, кг.
1.1

Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145

Ручной отпариватель КТ-9145 – устройство для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Помимо отпаривания одежды, вы можете отпарить занавески и портьеры, обивку мягкой мебели, матрасы, мягкие игрушки и многое другое! Используйте устройство в любом положении для лучшего отпаривания! Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет отпаривать вещи не только вертикально, но и горизонтально. В режиме сухой глажки вы можете пользоваться отпаривателем как обычным утюгом и гладить любые вещи из текстиля. Во время глажки можно дополнительно включить подачу пара. Температура поверхности доходит до 110- 145°С. Подача пара включается кнопкой, расположенной с внутренней стороны устройства. Через 35 секунд после включения, вода нагреется и можно начать подачу пара. С помощью световой индикации вы всегда будете знать, когда отпариватель готов к работе!

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9145




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Дополнительный цвет
черный
Прочее
Горизонтальное отпаривание
Серия
Kitfort КТ-9152
Страна производства
Китай
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1800
Максимальная подача пара, г/мин
30
Объём резервуара для воды
0.26
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.5
Максимальное давление пара, бар
1
Развернуть
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Описание
Ручной отпариватель КТ-9145 – устройство для разглаживания изделий из текстиля с помощью потока горячего пара. Помимо отпаривания одежды, вы можете отпарить занавески и портьеры, обивку мягкой мебели, матрасы, мягкие игрушки и многое другое! Используйте устройство в любом положении для лучшего отпаривания! Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет отпаривать вещи не только вертикально, но и горизонтально. В режиме сухой глажки вы можете пользоваться отпаривателем как обычным утюгом и гладить любые вещи из текстиля. Во время глажки можно дополнительно включить подачу пара. Температура поверхности доходит до 110- 145°С. Подача пара включается кнопкой, расположенной с внутренней стороны устройства. Через 35 секунд после включения, вода нагреется и можно начать подачу пара. С помощью световой индикации вы всегда будете знать, когда отпариватель готов к работе!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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