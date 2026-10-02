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Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119)

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Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) - фото 1
Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) - фото 2
Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) - фото 3
Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) - фото 4
Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) - фото 1
  • Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) - фото 2
  • Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) - фото 3
  • Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) - фото 4
  • Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 635129
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Характеристики

Бренд
Raijintek
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
398x659x707
Макс. высота процессорного кулера
188
Максимальная длина видеокарты
615
Материал корпуса
алюминий, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 4 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Full-Tower
Форм-фактор
E-ATX, mATX, mini-ITX, SSI EEB, ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х70х29
Вес, кг.
25

Описание товара Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119)

RAIJINTEK представляет огромный компьютерный корпус ENYO — решение, нацеленное исключительно на энтузиастов, собирающих мощнейшую игровую систему. Кейс относится к изделиям открытого типа. В конструкции применяются металл и закалённое стекло толщиной 4 мм. Габариты корпуса составляют 707 ? 398 ? 659 мм, вес — внушительные 21.5 килограмма. Система может быть оборудована материнской платой типоразмера EE-ATX, E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Для карт расширения доступны восемь слотов. ENYO позволяет использовать гигантские графические ускорители — длиной до 615 мм! Причём можно задействовать одновременно до четырёх таких видеокарт. Допускается установка четырёх устройств хранения данных типоразмера 3.5 или 2.5 дюйма. Высота процессорного охладителя может достигать 188 мм. Панель с разъёмами во фронтальной части содержит четыре порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Особого внимания заслуживают возможности монструозного корпуса по формированию системы охлаждения. К примеру, можно установить до четырёх радиаторов СЖО длиной до 480 мм и толщиной до 65 мм каждый. При использовании же воздушного охлаждения можно задействовать в общей сложности до 23 вентиляторов.

Отзывы о товаре Корпус Raijintek ENYO black (0R20B00119)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Raijintek
Тип товара
Корпус для ПК
Габариты (ШxВxГ), мм
398x659x707
Макс. высота процессорного кулера
188
Максимальная длина видеокарты
615
Материал корпуса
алюминий, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 3 x 140 или 4 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (аудио) x 1, 3.5 мм jack (микрофон) x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
8
Типоразмер
Full-Tower
Развернуть
Форм-фактор
E-ATX, mATX, mini-ITX, SSI EEB, ATX
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
4
Число внутренних отсеков 3.5
4
Страна производитель
Китай
Описание
RAIJINTEK представляет огромный компьютерный корпус ENYO — решение, нацеленное исключительно на энтузиастов, собирающих мощнейшую игровую систему. Кейс относится к изделиям открытого типа. В конструкции применяются металл и закалённое стекло толщиной 4 мм. Габариты корпуса составляют 707 ? 398 ? 659 мм, вес — внушительные 21.5 килограмма. Система может быть оборудована материнской платой типоразмера EE-ATX, E-ATX, ATX, Micro-ATX или Mini-ITX. Для карт расширения доступны восемь слотов. ENYO позволяет использовать гигантские графические ускорители — длиной до 615 мм! Причём можно задействовать одновременно до четырёх таких видеокарт. Допускается установка четырёх устройств хранения данных типоразмера 3.5 или 2.5 дюйма. Высота процессорного охладителя может достигать 188 мм. Панель с разъёмами во фронтальной части содержит четыре порта USB 3.0, гнёзда для наушников и микрофона. Особого внимания заслуживают возможности монструозного корпуса по формированию системы охлаждения. К примеру, можно установить до четырёх радиаторов СЖО длиной до 480 мм и толщиной до 65 мм каждый. При использовании же воздушного охлаждения можно задействовать в общей сложности до 23 вентиляторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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