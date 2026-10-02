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Картридж EPSON C13T46S200 T46S голубой для SC-P700 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж EPSON C13T46S200 T46S голубой для SC-P700

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Картридж EPSON C13T46S200 T46S голубой для SC-P700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для SureColor SC-P700
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634199
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Характеристики

Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для SureColor SC-P700
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х3
Вес, г.
140

Описание товара Картридж EPSON C13T46S200 T46S голубой для SC-P700

Картридж оригинальный T46S2 синий ULTRACHROME PRO 10 (голубой) Cyan 25 мл для SureColor SC-P700

Отзывы о товаре Картридж EPSON C13T46S200 T46S голубой для SC-P700




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Характеристики
Бренд
Epson
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Epson
Поддерживаемые модели принтеров
для SureColor SC-P700
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж оригинальный T46S2 синий ULTRACHROME PRO 10 (голубой) Cyan 25 мл для SureColor SC-P700
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж EPSON C13T46S200 T46S голубой для SC-P700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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